A pesar de consolidarse como una potencia en el ecosistema blockchain, superando incluso a gigantes como Ethereum y BNB Chain en generación de ingresos durante el primer trimestre de 2025, Solana (SOL) atraviesa un momento delicado.

Mientras su red exhibe una fortaleza innegable, liderando el volumen de trading en exchanges descentralizadas (DEX) con más de u$s 81.800 millones transaccionados en el último mes, la actividad de las "ballenas" –grandes tenedores de la criptomoneda– levanta una señal de alarma en el mercado cripto.

Qué pasa con Solana

En las últimas horas, movimientos significativos de grandes billeteras generaron preocupación entre los inversores. Una ballena liberó la considerable suma de 103.040,6 SOL, equivalentes a u$s17,7 millones al precio actual.

Entretanto, un monedero vinculado al controvertido exchange FTX/Alameda realizó un unstaking de 187.625 SOL, valorados en u$s32,24 millones. A esta liquidación se sumó la transferencia de 132.000 SOL por parte de Pump.fun, una plataforma de emisión de tokens en Solana, hacia el exchange Kraken.

"La liquidación de estas cantidades significativas de SOL por parte de las ballenas podría ser una señal temprana de una posible corrección en el precio", advierte a iProUP el analista de mercados Fermín Aguirre.

Con una escalada de 85% desde principios de abril, duplicando con creces el rendimiento de Bitcoin (BTC), los operadores de opciones de alto calibre están apostando fuerte a que SOL supere la marca de los u$s200 antes de que termine el primer semestre.

El avance de Ethereum, principal rival de Solana

"Creo que tiene altas posibilidades de seguir al alza. Está haciendo un trabajo muy importante en EE.UU. de lobby, adopción institucional y a nivel gobierno", afirma a iProUP Norberto Giudice, conocido en redes como @criptonorber.

El experto añade que "es probable que forme parte de la reserva estratégica de criptomonedas de Estados Unidos. Entonces, con esas noticias, yo creo que tiene chances de seguir al alza".

"Es un activo que holdeo esperando que tenga una suba que vuelva a romper los máximos que tuvo, ya por arriba de u$s250, llegar a 300 o 400 también. Va a depender de estas adopciones institucionales y de gobiernos, y que acompañe el precio de Bitcoin", confía @criptonorber.

Para el experto, "Bitcoin tiene que subir, quizá lateralizar y que se dé una altcoin season con protagonismo de determinados activos que formen parte de la reserva estratégica".

El rally de SOL, que la llevó a rozar los u$s176 en un contexto global de apetito por el riesgo tanto en ámbitos tradicionales como cripto, no pasó desapercibido para las instituciones y los participantes del mercado que ejecutan grandes órdenes fuera de los libros públicos.

"Estos 'operadores de bloque' hicieron compras masivas de opciones de compra (call options) con un precio de ejercicio de u$s200 y vencimiento el 27 de junio", detalla a iProUP el analista Emiliano Luque.

Para el experto, "esta jugada estratégica revela una clara expectativa de que el precio de SOL continúe su tendencia alcista y supere ese umbral en las próximas semanas".

Aguirre agrega que la semana pasada se concretó la operación en bloque más grande en estas opciones de compra de u$s200, con un total de 50.000 contratos por un valor de u$s263.000 en primas.

"Cada contrato de opción representa un SOL. La compra de una opción de compra otorga el derecho, pero no la obligación, de adquirir el activo subyacente a un precio predeterminado en una fecha futura", comenta.

En decir, estos operadores están comprando "boletos de lotería" con la expectativa de obtener ganancias significativas si SOL alcanza o supera los u$s200 antes de la fecha de vencimiento.

El precio, al momento de esta redacción en los u$s171 según la pizarra de Binance, refleja esta dualidad de sentimientos:

Por un lado, el latente temor de una corrección derivada del avance de las ballenas

Por el otro, la expectativa provocada por los llamados "operadores de bloque"

"Todo indica que la volatilidad de SOL puede incrementarse a medida que se acerca a la codiciada marca de los u$s200, generando oportunidades y riesgos para los inversores", cierra Luque.

A pesar de esta creciente presión vendedora por parte de las ballenas, la red Solana continúa demostrando una resiliencia notable. Su liderazgo en ingresos y volumen de trading en DEX subraya su escalabilidad y la creciente adopción dentro del espacio de finanzas descentralizadas.

Sin embargo, no todo es color de rosa. Datos de Dune Analytics revelan que Solana aún enfrenta un desafío significativo en la tasa de fallas en las transacciones no relacionadas con votaciones, alcanzando un preocupante 40%. Esta inconsistencia operativa podría generar dudas a largo plazo si no se aborda eficazmente.

Solana: qué dice el análisis técnico

El análisis técnico del precio de Solana revela patrones prometedores. "El gráfico semanal sugiere la formación de un patrón de 'taza y asa', una figura clásica que históricamente precede a movimientos alcistas significativos", detalla Aguirre.

El experto señala que la profundidad de la "taza", medida desde los máximos hasta los mínimos de diciembre de 2022, proyecta un potencial aumento que podría llevar a SOL hasta la marca de los u$s500. Es decir, el triple de su precio actual.

"Actualmente, el precio se encuentra formando la sección del 'asa' de este patrón, un período de consolidación que, de resolverse al alza, confirmaría la perspectiva alcista a largo plazo", completo.

Además del análisis técnico, existen otros catalizadores potenciales en el horizonte. La posible aprobación de ETF de Solana al contado en Estados Unidos podría inyectar capital institucional significativo en el activo.

Asimismo, la creciente acumulación de SOL por parte de empresas para sus reservas estratégicas y el sentimiento de "avaricia" predominante en el mercado, según el índice de Miedo y Codicia, también podrían alimentar una mayor apreciación del precio.

En el corto plazo, la clave para SOL será consolidar su posición por encima de los niveles de soporte actuales y superar las posibles resistencias que se presenten en su camino hacia la ambiciosa meta de los u$s500.