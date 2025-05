Este lunes, XRP, la cuarta criptomoneda en importancia, experimentó un aumento de 6,88% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s2,53, con un mercado circulante equivalente a u$s148.338,47 millones, según Binance.

El ecosistema de criptomonedas alcanza una capitalización total de u$s3,30 billones este lunes 12 de mayo, según datos de CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales subió un -0,77% en el último día. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 61,67%, Ethereum ocupa un 9,06%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 29,27%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este lunes 12 de mayo, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s102.516,92 (-1,70%)

Ethereum: u$s2.477,17 (-1,15%)

BNB: u$s661,70 (1,57%)

Ripple: u$s2,53 (6,88%)

XRP: u$s172,04 (-0,08%)

Cardano: u$s0,81 (0,78%)

Polkadot: u$s5,08 (-0,28%)

Dogecoin: u$s0,23 (-0,59%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el ámbito local, las principales criptomonedas se comercializan en las plataformas argentinas más destacadas a los siguientes valores en pesos este lunes 12 de mayo:

Bitcoin: $119,09 millones

Ethereum: $2,89 millones

BNB: $771.621,97

Ripple: $2.956,91

XRP: $200.743,03

Cardano: $948,89

Polkadot: $5.929,94

Dogecoin: $267,01

Polygon: $298,79

Además, el mercado argentino de dólares cripto o stablecoins muestra al lunes 12 de mayo los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.159

DAI: $1.165,58

USDC: $1.165,80

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, una de las criptomonedas más relevantes, es impulsada por la empresa Ripple. Fue lanzada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, con el objetivo de transformar los pagos internacionales y resolver problemas de tiempo y costo en las transferencias bancarias tradicionales.

Contrario a otras criptomonedas, XRP no depende de la minería tradicional como el Proof of Work ni de sistemas como Proof of Stake. Su tecnología, basada en el algoritmo de consenso "RippleNet", permite validaciones rápidas y eficientes, alcanzando 1.500 transacciones por segundo, muy por encima de Bitcoin y Ethereum.

Ripple, la compañía detrás de XRP, ha creado alianzas con bancos y entidades financieras globales. Gracias a estas asociaciones, XRP facilita transacciones rápidas y económicas, consolidando su uso en el sector financiero.

Aunque ha recibido críticas por su centralización y el control de Ripple, XRP sigue destacándose como una solución de pagos eficiente. La inversión constante en seguridad e infraestructura ha fortalecido su reputación y confianza en el mercado.

Pese a los problemas legales con la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas más importantes y promueve un futuro prometedor para los pagos globales.