Binance está empleando tecnología desarrollada para investigaciones y controles, para ayudar a los usuarios a congelar y recuperar fondos perdidos debido a errores operativos.

Entre 2022 y 2023, el intercambio ayudó a recuperar aproximadamente $4,35 mil millones en criptomonedas en medio de sus esfuerzos continuos para mantener la integridad del ecosistema.

El equipo de Atención al Cliente (CS) de Binance utiliza la tecnología de Binance para ofrecer una variedad de servicios de recuperación de monedas para una variedad de incidentes.

Estos van desde tokens que no se acreditan a la cuenta debido a problemas de red, actualizaciones de blockchain o mantenimiento de billeteras, hasta depósitos incorrectos de billeteras, tokens no listados o redes no compatibles.

Este servicio también se ocupa de problemas de recuperación relacionados con tokens retirados de la lista, cuentas eliminadas, restricciones normativas, monedas depositadas incorrectamente e incluso NFT perdidos.

"Binance mantiene un servicio de soporte dedicado que va más allá del protocolo comercial estándar para que también podamos ayudar a los usuarios con problemas causados externamente", manifestaron desde el exchange.

Min Lin, Ceo de Binance

Cuidar el ecosistema

"De esta manera, reafirmamos continuamente nuestro compromiso con nuestra creciente comunidad de más de 180 millones de usuarios en todo el mundo"; comenta Min Lin, vicepresidente regional de Binance para América Latina.

" Así como cuidamos la seguridad de sus fondos y la construcción de un ecosistema de criptomonedas transparente, confiable y robusto. No ahorramos esfuerzos en este sentido".

Los errores ocurren, pero los agentes de CS de Binance están ahí para ayudar a rectificarlos,haciendo que el proceso sea más seguro y fácil de usar.

Sus esfuerzos ayudan a crear un entorno de intercambio seguro incluso para los usuarios de criptomonedas novatos, contribuyendo así a la integridad y solidez del ecosistema en general.

A lo largo de 2022 y 2023, el equipo de seguridad de Binance gestionó con éxito 381.616 apelaciones, recuperando y reembolsando a los usuarios alrededor de 4.350 millones de dólares en cripto que fueron depositados pero no acreditados por diversas razones.

La naturaleza inmutable de la cadena de bloques (blockchain) puede dificultar la recuperación de fondos, y los tokens enviados a una dirección incorrecta suelen perderse cuando se completa la transacción.

Invertir en Educación

Además de los servicios de asistencia, la empresa también invierte encontenidos educativos para mitigar las posibilidades de que sus usuarios cometan errores.

"Para proteger a la comunidad mundial, el proceso de recuperación puede llevar mucho tiempo y requiere dedicación, recursos del sistema y un tiempo considerable, pero nos comprometemos a ofrecer este servicio de valor añadido sin coste adicional para nuestros usuarios", manifestó el CEO.

Por otra parte, contrario a lo que señalan algunos mitos sobre el ecosistema cripto, sólo una pequeña parte de las criptomonedas se utiliza en transacciones relacionadas con la delincuencia.

Según el informe 2024 sobre delincuencia elaborado por Chainalysis, las transacciones ilegales de criptomonedas en 2023 representaron sólo el 0,34% del volumen total de transacciones en la cadena, frente al 0,42% de 2022.

El equipo de seguridad de Binance colabora con diversos aliados, incluidos otros intercambios,servicios, empresas de análisis de blockchain, comunidades de usuarios y más, para resolver casos de irregularidades en el ecosistema.

Se trata de iniciativas de defensa colectiva que desempeñan un papel crucial para la seguridad del ecosistema.