El informe mensual del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente a febrero 2024 reveló que la tasa de variación porcentual mensual de la inflación en Argentina se redujo al 13,2%, lo que marca una desaceleración con respecto al mes anterior.

No obstante, en términos de la acumulación anual, la cifra se mantuvo en ascenso, al igual que sucedió en el mes anterior.

De esta forma, Argentina se mantiene como el país con la tasa de inflación más elevada del mundo, tanto en términos mensuales como anuales.

En diciembre de 2023, el país experimentó una variación porcentual mensual de inflación del 25,5%, mientras que en enero de 2024 descendió al 20,6%, lo que muestra un retroceso gradual en el panorama económico.

En lo que respecta a la comparación interanual, la Nación inició el año con una tasa de inflación del 254,2%, la cual aumentó a 276,2% en febrero.

Estos datos sitúan a Argentina por encima de países como Egipto (11,4% mensual) y Zimbabue (5,4% mensual), según detalló el INDEC.

Argentina tiene la mayor inflación a nivel mundial

Inflación: comunicaciones, transporte y vivienda, los sectores más afectados

De acuerdo al informe emitido por el INDEC, el sector que experimentó el mayor incremento en los precios durante el mes de febrero fue el de las comunicaciones, con una inflación del 24,7%. El transporte registró un aumento del 21,6%, mientras que los rubros de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles alcanzaron el 20,2%.

El Gobierno celebró los datos presentados por el INDEC, argumentando que, desde la asunción de Javier Milei a la Casa Rosada en diciembre del año anterior, los índices de inflación comenzaron a caer.

Horas después de que se dieran a conocer los resultados del INDEC, Milei describió la inflación de febrero como "un dato impresionante", y añadió que "la mejora es evidente y la población la está percibiendo".

"Me dejaron una economía que venía viajando al 54% en mayorista. Ahora, como consecuencia de que implementamos un programa de estabilización muy duro, al no generar emisión monetaria, los precios no pudieron seguir creciendo al ritmo que venían", comentó el presidente.

Y agregó: "A partir de ahí, la inflación de diciembre fue 25%, la de enero fue 20%, y la de febrero parece que está debajo del 15%, un numerazo".

La inflación de febrero fue menor al 15%: la postura del Gobierno ante la cifra

Apenas se conoció el IPC de febrero, la Oficina del Presidente emitió un comunicado para celebrar lo que llamó "contundente desaceleración" de precios, en el que recordaron los números anteriores (25,5% de diciembre y el 20,6% de enero), como consecuencia "del trabajo del Gobierno Nacional para imponer una fuerte disciplina fiscal".

Milei destacó esta baja y la catalogó como una "contundente desaceleración"

"La suba inflacionaria que enfrentamos es producto de la emisión descontrolada de los últimos años, y el despilfarro generado por el programa económico del exministro Sergio Tomás Massa", continuó la Oficina del Presidente, que aprovechó para criticar al exministro de Economía.

"El 10 de diciembre de 2023, en su discurso de asunción, el Presidente Javier Milei informó al pueblo argentino que recibía una inflación camino al 15.000% anual contra la que lucharía con uñas y dientes. Ese es el compromiso asumido y el objetivo innegociable", concluyó el comunicado compartido en X.