Con la llegada de la comitiva del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), más temprano que tarde habrá una regulación del Gobierno para los exchanges cripto.

Una misión de GAFI ya llegó al país y apura a la administración de Javier Milei a regular el mercado cripto para cumplir con una recomendación global de dicha entidad en pos de evitar el lavado de dinero.

Esa comitiva estará hasta el 26 de marzo en el país y la falta del accionar del Gobierno pondría al país en una lista "gris" integrada por países vulnerables a delitos financieros como el lavado de activos o la financiación del terrorismo. Esto suele generar complicaciones a la hora de colocar o tomar deuda de parte de otros organismos o estados.

En este sentido, la Cámara de Senadores aprobaría el proyecto de ley que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados desde el año pasado o el Presidente deberá elegir la vía de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia.

El Gobierno quiere regular el mundo cripto: ¿cuáles serían los principales cambios?

El principal eje de la regulación sería la implementación de un "Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales". Este documento sería una obligación para quienes comercien y operen de forma permanente con este tipo de activos.

Matías Bari, cofundador de Satoshi Tango, señala que, más allá que el Gobierno vaya por la mencionada Ley o un DNU, el registro de proveedores estará bajo la órbita de la CNV y los incluirá como sujetos obligados de la Unidad de Información Financiera (UIF).

"El registro se implementará con medidas que deberán cumplir las empresas. Entre ellas, requisitos patrimoniales y segregación de activos, en un lapso de implementación de entre 12 y 18 meses", detalla.

Nicolás Verderosa, especialista en criptomonedas, cree que lo más probable es que "inicialmente se regulen los exchanges locales y se implemente algún tipo de convenio con exchanges del extranjero para que informen los movimientos de los clientes".

"Esa es la manera más sencilla que el Gobierno tiene para saber quién maneja criptomonedas y cuánto. Todos estos exchanges centralizados tienen KYC (know your client, es decir, la política Conoce a tu Cliente), por lo que saben perfectamente a quién corresponde cada cuenta", asegura.

"Seguramente, se les pedirá a estos cierta solvencia para operar en la Argentina y garantizar que pueden responder ante los fondos de sus clientes. Además, es probable que se les aplique alguna regulación similar a la de las billeteras digitales o bancos digitales", añade.

¿Cómo recibe el mercado cripto local estos posibles cambios?

Bari argumenta que es algo muy positivo, ya que el país pasará a cumplir con estándares internacionales que buscan darle transparencia y protección al usuario inversor.

Para Verderosa, "hay aristas positivas pero también negativas". "La positiva siempre será el reconocimiento otorgado a las criptomonedas por parte de los Estados".

Y añade: "Esto siempre genera confianza, mayor adopción, entre otros beneficios, ya que muchos inversores aún no se animan a colocar dinero en este tipo de activos. Al empezar a regularse, invertirán tal como pasó con los ETF en los Estados Unidos".

Para el especialista, estos cambios en el mundo fueron uno de los motivos principales por los que Bitcoin rompió su máximo histórico antes del halving.

Al referirse a los puntos negativos, remarca la parte impositiva. "Que la AFIP o los organismos gubernamentales sepan lo que los usuarios tienen es ir en contra del espíritu de las criptomonedas, que tienden a ser anónimas, descentralizadas, entre otras características".

"Esto podrá solventarse si uno guarda sus criptomonedas en billeteras non-custodial, ya que cada persona cuenta con la llaves privada, que siempre es recomendable", dice.

Y recuerda el famoso dicho "'Not your keys, not your bitcoin'. Es decir, 'si no tenés las llaves, no tenés los bitcoins'. También se aplica en otros ámbitos como el dinero que se tiene en un banco o billetera digital, ya que, por ejemplo, si la página del banco se cae, no se tiene acceso a los fondos", argumenta.

De esta forma, el experto considera como una opción "atractiva" mantener los criptoactivos en billeteras non custodial.

Daniel Rybnik, abogado y fundador de EnterPricing, indica a iProUP: "No se puede pensar en la criptoeconomía como en una isla". Considera que el Gobierno debe abstenerse de establecer nuevas regulaciones y eliminar las existentes que "obstruyen el desarrollo" de la economía, en especial toda la normativa cambiaria.

"No debe existir ningún registro de PSAV, y es falso que establecerlo sea un requisito de GAFI. El mercado no es solo el puñado de exchanges incumbentes argentinas", resalta.

Y concluye: "Las medidas propuestas por el proyecto, con media sanción en Diputados, imponen inciertas y contraproducentes barreras de entrada. El mercado se concentrará y la gente saldrá perdiendo. Nada bueno puede esperarse".