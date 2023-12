Desde hace varios años, el peso está dejando de cumplir su función como moneda, ya que no sirve como reserva de valor y está perdiendo su función de unidad de cuenta debido a la elevada inflación y disparidad de importes de un comercio a otro que, en muchos casos, supera el 100%.

Javier Milei propone, entre otras medidas, dolarizar la economía y desregular los precios, aunque aclaró que su esquema es uno de libre competencia de monedas, en la que los usuarios podrán usar la de su preferencia.

Diana Mondino, futura ministra de Relaciones Exteriores, anticipa que las personas podrán celebrar contratos en bitcoin, lo que generó una gran expectativa en el sector.

Contratos en criptomonedas: cómo se implementan

Argentina es el segundo país de Latinoamérica con mayor adopción de criptomonedas, impulsada en gran medida por las trabas a la compra de divisa extranjera.

Nicolás Soligo Schuler, escribano, doctor en derecho y director de la Diplomatura en Desarrollos Inmobiliarios de la Universidad Notarial Argentina, señala a iProUP que el uso de divisas digitales en los contratos es una gran alternativa a las vías tradicionales.

"Por una parte, no están alcanzadas por las restricciones cambiarias porque no son moneda en sentido jurídico y, por otro lado, constituyen una reserva de valor al abrigo de la inflación, ya que no requieren de un mecanismo de actualización o indexación", argumenta.

Según Chainalysis, los argentinos tienen u$s100.000 millones en cripto

En este sentido, el experto recalca que el pago en criptomonedas puede ser convenido en el mismo contrato o pactado con posterioridad, respecto de un acuerdo preexistente, ya sea a través de una modificación, por ejemplo, de un contrato de locación, o por vía de una dación de pago.

Por ejemplo, el deudor, que en este caso sería el inquilino, acuerda con el acreedor cambiar el objeto de la prestación (en lugar de moneda fiduciaria o metálica, abonar en cierto tipo de criptomoneda), para un mes en particular o para el resto del período contractual.

Federico Golberg, director ejecutivo de Tienda Crypto, señala que es una gran buena opción ofrecer la "libertad" de que las partes puedan celebrar un contrato en cripto, siempre que ambas estén de acuerdo. En igual sentido, Mariano Maisterrena, experto de Genesis Venture Capital, afirma iProUP que se trata de un gran progreso.

"Lo que pasa hoy en el mundo es que los gobiernos no definen muy bien qué son las criptomonedas: lo toman como si fueran 'propiedad' y atribuyen los impuestos respectivos, como Bienes Personales. Otros lo denominan como 'inversión' y le aplican tributos del mercado de capitales", reflexiona.

Según el experto, "esta falta de claridad a los efectos tanto legales como impositivos provoca que muchos proyectos se vean frustrados. Por ejemplo, vi muchas iniciativas que buscaban vender NFT de campo para hacer pooles de siembra, pero el problema radicaba en que no se sabe muy bien que es un NFT, por lo que los contratos que lo mencionan están en un gran vacío legal", añade.

Para el especialista, reconocer y darle entidad a las criptomonedas es un enorme salto en la adopción, los instrumentos y opciones derivadas de eso, dándole claridad y tranquilidad tanto a las personas como a los emprendedores.

Para los expertos, hace falta un marco jurídico para los criptoactivos

Contratos en criptomonedas: qué ventajas ofrecen

Schuler argumenta que cuando se emplean criptomonedas en lugar del dinero físico o una transferencia bancaria, el contrato se aparta de la calificación tradicional de "compraventa", para encuadrarse dentro de una cesión-permuta, debido a que la contraprestación a cargo del adquirente del inmueble es un bien inmaterial en sentido estricto.

"De todas formas, la dinámica social del acuerdo no se aparta demasiado de la compraventa, por las características monetarias de las cripto. Por ejemplo, la velocidad en la transacción, la ausencia de intermediarios, la certeza de la transferencia y la autenticidad. Estos rasgos las acercan más al dinero físico que al electrónico", sostiene

Sin embargo, señala que el envío de fondos a través de los bancos requieren un cierto tiempo de acreditación (clearing), una entidad financiera como intermediaria y, por último, el código fuente del sistema bancario no es público ni auditable por el usuario, mientras que en las criptomonedas pueden consultarse abiertamente en la blockchain.

Con respecto a un alquiler, Soligo Schuler advierte que "si se pacta en criptomonedas, entramos en el terreno de los contratos innominados, aunque tendría similares efectos, porque se les aplica las disposiciones correspondientes a los contratos típicos afines que son compatibles y se adecuan a su finalidad".

"En este caso, la locación se pone a disposición el uso y goce de la cosa contra el pago de un bien, que en lugar de dinero, son criptomonedas, pudiendo emplearse también aquellas que cotizan en paridad con el dólar, aunque se trate de destino habitacional", argumenta.

Por otra parte, Goldberg anticipa que el mayor impacto de las divisas digitales será en el rubro alquileres, aunque espera que haya una implementación en los supermercados y otros comercios masivos.

Maisterrena cree que todo lo que sea tokenización de activos del mundo real –tomar objetos físicos como autos, casas y terrenos, entre otros– y representarlos con una divisa digital– ofrecerá liquidez y velocidad para transaccionar, además de eliminar a cualquier intermediario.

"Toda la industria inmobiliaria también se beneficiaría si los pagos de compraventa se realizan en criptomonedas en lugar de efectivo. De esta forma, las transacciones se volverán más cómodas y seguras", completa.

Contratos en criptomonedas: el impacto en la adopción

Schuler considera que la adopción progresiva de las cripto en materia contractual retroalimentará su difusión. Esta podría estar acompañada convenientemente de una divulgación a nivel técnico y jurídico, tanto para los abogados, escribanos y corredores, como para los contratantes.

Por otra parte, Goldberg afirma que el uso generalizado llegará más temprano que tarde. "Hoy ya ocurre en parte, gracias a todos los argentinos que cobran el sueldo afuera y lo traen al país en forma de USDT principalmente. En Tiendacrypto hay más de 100 negocios que aceptan criptomonedas, con una gran frecuencia de operaciones", detalla.

Maisterrena, coincide con Goldberg en que es algo que va a suceder, aunque advierte que se hará en tanto se reduzcan los niveles de comisiones que se necesitan para realizar transacciones y la velocidad de estas sea mucho más rápida, casi instantánea.

"Pagar con monedas da muchas ventajas como forma de procesar cobros, debido a que los vendedores no necesitan de ningún intermediario como Mercado Pago, que les cobra altas comisiones para recibir pagos con tarjeta", analiza.

Sin embargo, advierte que la dificultad también radica en que la complejidad técnica de las transacciones cripto provoca que la experiencia del usuario sea bastante difícil, pero se está simplificando con el correr del tiempo.

"Hoy existen algunos experimentos: los usuarios tienen criptomonedas dentro de un plástico idéntico a una tarjeta de crédito o débito. Con esto, la acción es la misma: apoyarla en un terminal de pagos", concluye.