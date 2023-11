Bitcoin, ¿moneda de curso legal?: Tim Draper asegura que "el Salvador es un buen modelo para Argentina"

En el marco del evento Argentina Fintech Forum, el reconocido inversor Tim Draper se refirió a la libertad financiera y el sistema capitalista

Comenzó el Argentina Fintech Forum, evento que congrega a los principales referentes del sector y se realiza este martes 7 de noviembre de forma online y el miércoles 8 presencialmente.

En este evento, se espera que asistan 1.600 participantes y más de 60 speakers nacionales e internacionales quienes formarán parte de paneles con contenido exclusivo y de vanguardia.

Tim Draper, destacado capitalista de riesgo de Silicon Valley y fundador de Draper Associates, fue quien protagonizó el primer panel del evento junto a Ignacio Plaza, presidente de la Cámara Fintech y co-fundador de Draper, quien fue el encargado de entrevistarlo.

El sistema capitalista

En conversaión junto a Plaza, Draper se refirió al sistema capitalista y el funcionamiento del mismo. En este sentido, expresó: "El sistema capitalista es mucho mejor que cualquier sistema socialista. Con confianza se puede construir un país muy libre".

Además, el reconocido inversor de Silicon Valley aseguró que los líderes del mundo confían en su gente y la liberan, en cambio los líderes débiles intentan controlar a todos y restringir.

"La libertad, el capitalismo y la democracia realmente funcionan", destacó.

Tim Draper formó parte del Argentina Fintech Forum

Bitcoin y los pasos que debe seguir Argentina

En el año 2019, Draper viajó a Argentina y se reunió con el presidente de la Nación de aquel momento, Mauricio Macri. En aquel encuentro, el inversor le habría sugerido adoptar a Bitcoin como una moneda nacional al igual que el peso.

"Recuerdo hablar con Macri y decirle 'mira, si convertís bitcoin en moneda nacimiento podrás pagar el FMI y la economía crecerá increíblemente' " .

Hoy en día, Draper sigue pensando que Bitcoin es una gran opción, y en esta línea explicó que "una de las razones por la que me gusta tanto bitcoin es porque es descentralizado, confiable, y no depende de un sistema centralizado que pueda sobreimprimir dinero o simplemente no ser digno de confianza".

Cuando Plaza le preguntó a Tim acerca de a qué país podría imitar Argentina, el mismo respondió que El Salvador sería un buen modelo a seguir.

En este sentido, Draper recordó que cuando viajó a dicho país sintió "envidia" porque allí ya se hablaba de las diferentes formas de utilizar contratos inteligentes, de la contabilidad, de cómo la cadena de bloques paga impuestos. Algo muy adelantado para el momento.