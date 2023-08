En el medio de la demanda de la SEC, Coinbase consigue habilitación para ofrecer futuros de Bitcoin

La compañía enfrenta denuncias del regulador bursátil que la acusa de ofrecer servicios de Bolsa sin licencia. Pero obtuvo un triunfo clave

Coinbase obtuvo la aprobación para ofrecer futuros de criptomonedas a clientes minoristas eh EEUU, lo que se considera un gran logro regulatorio en el marco de una demanda que enfrenta contra la Comisión de Bolsa y Valores de ese país(SEC).

El anuncio, realizado el miércoles permitió que sus acciones crecieran 5,5%, hasta u$s83, pero luego se corrigieron hasta los u$74 actuales. La aprobación fue cedida por la Asociación Nacional de Futuros (NFA), entidad creada por la Comisión de Operaciones de Futuros de Materias Primas (CFTC).

"Este es un hito crítico que reafirma nuestro compromiso de operar un negocio regulado y que cumple con las normas", señaló Coinbase, quien se ha pronunciado contra la SEC luego de recibir una demanda en junio acusándola de operar ilegalmente al no tener licencia como sociedad de bolsa.

Brian Armstrong, CEO de la empresa, advirtió que las firmas cripto de ese país podrían trasladarse al extranjero como respuesta ante un marco normativo hostil y que la movida regulatoria de Gary Gensler, titular de la SEC, va en contra del avance tecnológico.

Pero la aprobación como mercado de futuros, a dos años de solicitada, podría permitir a Coinbase a expandirse en un mercado poco explotado, según Reuters.

Coinbase: la prohibición de la SEC

La SEC pidió a la plataforma que detuviera todas las operaciones con criptomonedas distintas al bitcoin, luego de que a principiosde junio la compañía fuera demandada por operar como una bolsa de valores no registrada.

Brian Armstrong, CEO de Coinbase

"Realmente no teníamos otra opción en ese momento. Eliminar todos los activos que no sean bitcoin, que por cierto no es lo que dice la ley, habría significado esencialmente el fin de la industria de las criptomonedas en EEUU", comentó Armstrong

Y agregó: "De alguna manera hizo que fuera una elección fácil…vayamos a los tribunales y averigüemos lo que dicen".

Por otro lado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos (CNMV) informó a la prensa que no presentó solicitudes oficiales para que las plataformas eliminen los criptoactivos.

Explicaron que durante una investigación, el personal puede compartir su propia opinión sobre conductas que podrían plantear dudas ante la Comisión en virtud de las leyes de valores.

A principios de junio, la SEC presentó una demanda contra Coinbase acusándola de operar como una bolsa de valores, corredor y agencia de compensación nacional sin registro. Además, la entidad también fue acusada de no registrar adecuadamente su servicio de criptoactivos.

La demanda de la SEC fue presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, un día después de la que se presentó contra Binance.

La SEC pidió a Coinbase detener todas las operaciones de criptomonedas diferentes a bitcoin.

Según argumenta la demanda, desde al menos 2019, Coinbase obtuvo ganancias de miles de millones de dólares al "facilitar ilegalmente" la compra y venta de criptoactivos.

La acusación también señaló que la plataforma ofreció servicios que tradicionalmente corresponderían a una bolsa, un corredor y una agencia de compensación, sin registrar ninguna de estas funciones ante la SEC, tal como lo exige la legislación.

Con este fin, el regulador de los mercados estadounidenses, consideró que la omisión de registro por parte de Coinbase dejó a los inversores sin importantes protecciones.

Esto incluye la ausencia de inspecciones por parte de la SEC, requisitos de mantenimiento de registros y salvaguardias contra conflictos de intereses, entre otras medidas de seguridad.

Te puede interesar ¿Bitcoin a u$s150.000?: conocé qué debería pasar en estos días para que la criptomoneda llegue a ese valor

Dentro de la demanda, la SEC afirmó además que el holding de Coinbase, Coinbase Global Inc. (CGI), actúa como una entidad de control de Coinbase, lo que implica que también es responsable de ciertas infracciones cometidas por Coinbase.