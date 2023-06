Caso Arbistar: Santiago Fuentes, el principal responsable ingresa en la cárcel

El tribunal español considero que el riesgo de fuga es cierto y ordenó la detención del CEO de Arbistar, uno de los casos más resonantes de Ponzi

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ordenó que el principal acusado por el caso Arbistar, Santiago Fuentes, ingrese en prisión.

El magistrado consideró que el imputado estafó con la comercialización de divisas digitales a más de 32.000 inversores en total, entre los que se encuentran más de 50.000 argentinos.

Se trata de un escándalo internacional por una presunta estafa masiva con criptomonedas con base en el Sur de Tenerife, España.

El magistrado adoptó esta decisión siguiendo el criterio de la Fiscalía, que alertó de que existe un alto riesgo de fuga del acusado por la gravedad de las penas a las que se enfrenta.

Teniendo en cuenta que las penas pueden llegar a un máximo de 18 años de cárcel.

Sumado a la posibilidad de acceder a los más de 92 millones de euros supuestamente estafados. Estas medidas también fueron reclamadas por una de las acusaciones particulares.

El engaño fue en base a una estafa piramidal

El primer arresto

El primer arresto de Fuentes por esta causa tuvo lugar en la primera semana de octubre de 2020.

Hasta ahora había permanecido en libertad condicional con la prohibición de abandonar el país y acudiendo a firmar a una sede judicial cada día 1 y 15 del mes.

Sin embargo, la práctica finalización de la fase de instrucción elevó notablemente el riesgo de fuga, a juicio del magistrado Calama, por lo que atendió a la solicitud realizada tanto por parte de la Fiscalía como por varios de los perjudicados y decretó dicha orden de ingreso en prisión.

El caso Arbistar surge en el Sur de Tenerife y habría dejado más de 100 millones de euros estafados y más de 30.000 perjudicados desde España hasta Irán, Bulgaria, Colombia o Argentina, entre otros países, según el citado juez.

La plataforma Arbistar prometía a sus inversores una rentabilidad de entre un 8% y el 15% mensual, que pagaría semanalmente, siempre los sábados, dándoles la opción de sumar estas rentabilidades a las cantidades invertidas o bien optar por el reembolso.

El bot de la plataforma solo fue un engaño

Arbistar, un bot que nunca existió

"Ganar era la única opción", rezaba la plataforma. Lamentablemente para los afectados, quienes ganaban eran únicamente los responsables de la web.

El algoritmo nunca llegó a existir. No es ya que el bot no acertara siempre, es que directamente no existía.

Supuestamente Arbistar se basaba en un algoritmo con inteligencia artificial. Un algoritmo que técnicamente Santiago Fuentes, responsable de Arbistar, mostraba y explicaba en Youtube en varios vídeos.