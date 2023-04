Tether sorprendió al mercado cripto acuñando esa impresionante cifra de stablecoins

Ante los vaivenes de las cripto y altcoins, muchos inversores se decantan los algo más estable, como la moneda de Tether, que salió a acuñar más

En una medida que podría indicar el aumento de demanda por este tipo de monedas, Tether esta semana acuñó otras mil millones de USDT en la red de blockchain de Ethereum.

El CTO de Tether, Paolo Ardoino, aseguró que la acuñación representó una "reposición de inventario", y agregó que se trata de "una transacción autorizada pero no emitida, lo que significa que este monto se utilizará como inventario para el próximo períododesolicitudes de emisión y canjes en cadena".

USDT, de Tether, es la moneda estable más popular de la criptoindustria, y es el mayor emisor en la blockchain de Ethereum.

USDT ya tiene unos 35.000 millones de tokens en Ethereum, seguido por USDC, de Circle, con 30.000 millones. Lejos está Binance USD, con siete mil millones de tokens.

El total de USDT representa unos 81.500 millones de tokens, todos ellos vinculados a dólares. Le sigue USDC con 30.000 millones de tokens. O sea, Tether es el ganador por varias cabezas.

Las stablecoins en la red Ethereum

¿Aumenta la demanda?

"En general, Tether emite un nuevo USDT cuando ven y anticipan una mayor demanda", explicó Simon Cousaert, director de investigación de The Block. "Esto indica que está ingresando nuevo efectivo al sistema, generalmente utilizado para comprar bitcoin, ether y otras criptomonedas".

"No me suscribo a las conspiraciones de Tether, pero me suscribo a la oferta y la demanda", tuiteó en 2020 el fundador de Decentrader y conocido comerciante de criptomonedas filbfilb.

Para BDC Consulting la oferta de USDT "presenta una correlación fuerte y estadísticamente significativa" con el precio de Bitcoin. "El modelo resultante con entradas y salidas del mercado cronometradas con los picos de oferta del USDT produjo un ROI [retorno de la inversión] del 229%, lo que demuestra que los datos de suministro de monedas estables se pueden utilizar en el comercio", agregaban.

Mientras tanto Tether tuvo ganancias netas de 700 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022, momento en que sus activos totales consolidados ascendían a unos 67.040 millones de dólares, y sus pasivos totales consolidados eran de 66.080 millones de dólares, indicó Estrategias de Inversión.