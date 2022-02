Contrato de futuros, la nueva estrella del mundo cripto: cómo funcionan y qué te ofrecen para ganar en dólares

Esta herramienta de inversión brinda mayor previsibilidad en mercados volátiles, pero requiere tolerancia al riesgo y conocimientos para no perderlo todo

El mundo de las inversiones está compuesto por alternativas de todo tipo para que los usuarios, según su perfil, puedan optar por los instrumentos que más los atraiga y así obtener una renta.

Si bien en Argentina, pese a las particularidades que presenta el mercado, las opciones más demandadas son el plazo fijo en pesos y la compra de dólares, existe un amplio abanico de posibilidades para quienes deseen explorar y arriesgarse.

Aquellos que investigan el panorama inversor, descubren opciones que van desde el plazo fijo UVA a aquellas que requieren mayor tolerancia al riesgo. En este grupo, que exige más información y comprensión para evitar sorpresas, las que más se destacan son:

Acciones de empresas que coticen en la Bolsa local

de empresas que coticen en la Bolsa local CEDEAR : Certificados de Depósitos Argentinos que permiten comprar en pesos papeles de firmas que cotizan en Wall Street

: Certificados de Depósitos Argentinos que permiten comprar en pesos papeles de firmas que cotizan en Wall Street Bonos : títulos de deuda soberana que ofrecen un rendimiento al vencimiento

: títulos de deuda soberana que ofrecen un rendimiento al vencimiento Obligaciones negociables : similar a los bonos pero emitidos por empresas

: similar a los bonos pero emitidos por empresas Fondos comunes de inversión (FCI): una canasta de activos gestionados por un tercero.

En relación con esta última opción, están en auge gracias a los denominados Money Market que ofrecen algunas fintech (como Ualá y Mercado Pago) y la posibilidad de rescatarlos en el día. A la par de estas alternativas, las criptomonedas también captaron miles de usuarios, debido a la oportunidad que brindan para "dolarizarse".

Para quienes sienten que pueden dar un paso más en la búsqueda de mayores rendimientos, existe otra opción conocida como "futuros", a los que se puede acceder desde exchanges y cuyo principal mercado para operar en general en Argentina es MATBA-ROFEX.

Si bien muchos escucharon este nombre en reiteradas oportunidades, a raíz del llamado "dólar futuro", lo cierto es que su alcance es mucho mayor.

¿Qué son y cómo funcionan los "Futuros"?

Es un instrumento para arbitrar demanda y oferta en mercados regulados y no regulados como los OTC (over the counter). Es decir, transacciones que no operan o cotizan en una bolsa formal.

En diálogo con iProUP, el analista de EPyCA Consultores, Joel Lupieri señala que los futuros son un tipo de derivado financiero, en el que dos partes se comprometen a comprar o vender en una fecha determinada un bien a un precio prefijado.

Al respecto, el contador y máster en finanzas Christian Ranallo, de la consultora Ranallo Valores, agrega a iProUP que estos contratos pueden estar relacionados con soja, dólares, o Bitcoin, por ejemplo, en los cuales se pactan los términos de la operación.

"Lo que se hace con estos contratos es apostar a que el precio de un activo irá al alza o a la baja", agrega a iProUP Camilo Rodríguez, experto en criptomonedas y docente en CR Académica.

El contrato de futuros permite fijar el precio de un bien en una fecha prefijada

Lupieri subraya que sirven para "atenuar" fluctuaciones de ganancias o pérdidas, permitiendo tener certezas sobre el precio al cual podrán vender o comprar a futuro. Los usuarios pueden recurrir a esta herramienta para:

Especular : invertir en esos futuros pensando que se podrá obtener una rentabilidad de ellos

: invertir en esos futuros pensando que se podrá obtener una rentabilidad de ellos Cobertura: ligada principalmente al ámbito industrial, para asegurar hoy el precio futuro de un insumo crítico

"Esta última opción es por la que apuestan en el mundo de las criptomonedas quienes hacen holding: van por posiciones largas y confían en el potencial de estos activos", dice Rodríguez.

Ranallo agrega a los mineros como usuarios de esta metodología: "Supongamos que tengo un flujo de 1 Ethereum (ETH) por mes, y como no conozco cuál será el valor en un trimestre, puedo vender el futuro porque se que voy a tener ese token al cumplirse el contrato y ya me aseguré el valor". Por ejemplo:

En los primeros días de febrero, el Bitcoin subió a u$s38.000 a raíz del comportamiento de grandes jugadores (como MicroStrategy) que aprovechan para robustecer su posición

Entonces, si se quiere comprar a ese precio, se pacta un contrato de futuro (a tres meses, por ejemplo) a u$s38.000. Al llegar a esa fecha se podrá tener acceso a ese BTC, que luego puede venderse o almacenarse sin restricciones

Pueden darse dos situaciones:

Las criptomonedas, con Bitcoin a la cabeza, se disparan debido a una mayor demanda, entonces el contrato es "Positivo" (se realizó la compra a un precio menor al del mercado)

debido a una mayor demanda, (se realizó la compra a un precio menor al del mercado) El valor del BTC baja por sobreoferta o menor demanda, lo que genera una pérdida ya que la operación se pactó a un precio superior al valor actual

Al respecto, Ranallo explica que cuanta más liquidez tenga el mercado, se podrá vender ese futuro antes de la fecha de vencimiento con mayor facilidad:"En el caso de BTC y Ethereum (ETH) hay mucha demanda, al igual que ocurre en Argentina con el dólar futuro. Esto produce que el volumen de negociación sea alto y que la diferencia entre ofertas de compra y venta sean muy chicas".

Además, los expertos consultados por iProUP coinciden en que el equilibrio de mercado está entre estas dos posturas: los que se resguardan y los que buscan una ganancia.

Pros y contras

En el plano teórico, la opción de apostar por futuros suena muy tentadora y tiene muchas ventajas, pero también hay que tener cuidado porque puede generar grandes pérdidas a quien "se pase de rosca". Rodríguez destaca que este tipo de contratos pueden brindar una cobertura para inversiones que ya se encuentran en la cartera del usuario. Y grafica con dos ejemplos:

"Si se tiene Chainlink (LINK), que se desplomó en los últimos meses y se necesita cobertura porque puede caer más, se puede tomar una posición en corto en futuros", explica

(LINK), que se desplomó en los últimos meses y se necesita cobertura porque puede caer más, se puede tomar una posición en corto en futuros", explica "Por el contrario, si el usuario vendió sus tokens, luego LINK sube pero cree que el valor va a caer, puede hacer una operación a corto y comprar contratos futuros a largo (gana mientras sube)"

Lupieri remarca que "en el plano de los puntos positivos, está claro que uno de los más destacados es el de restarle incertidumbre a los negocios basados en activos volátiles". Ranallo coincide en que un aspecto a favor de estos contratos es darle previsibilidad a quienes buscan cobertura y una alternativa a quienes ingresan para hacer trading apalancado. Es decir, usar deuda para financiar una operación.

Pero esta ventaja también es, para el experto de Ranallo Valores, una contra. Y muy importante porque puede llevar a la ruina a quienes apuesten por "timbear todo" en alternativas muy volátiles.

Los expertos recomiendan que la apuesta no supere el 5% de la cartera

"Está el riesgo de que te liquiden el apalancamiento si se derrumban los números", alerta el experto, pero advierte que "con una buena gestión se pueden minimizar. Nunca se debe perder de vista esto en el día a día, para evitar derrapar". Al respecto, desde el Binance señalan a iProUP que, para decidir el grado de apalancamiento, los inversores deben examinar los principios básicos, a saber:

Mantener niveles bajos

Utilizar órdenes stop para reducir las caídas y proteger el capital

Limitar el capital a 1% o 2% de los fondos de trading total en cada posición que se asuma

Si bien cada trader se inclinará por el apalancamiento según su visión de inversión, aquellos de perfil conservador o quienes estén dando sus primeros pasos deberían optar por índices menos riesgosos.

"Es que estos instrumentos, si no se comprenden, pueden ser espadas de doble filo", advierte Rodríguez, y revela que muchos le consultan cuál es el apalancamiento correcto que se debería tener.

"Cuando uno abre una operación a futuro, lo que se aconseja es que sean operaciones del 3% al 5% de las posiciones de la cartera. De esta manera, si el resultado no es el esperado, no se desestabiliza el portafolio de inversiones", explica el docente de CR Academia.

Por último, el experto en análisis técnico cripto aconseja realizar operaciones "aisladas", que son aquellas que se comportan de manera independiente al balance de la cartera y que tienen su propia administración de riesgo, y no "cruzadas".

"Esta última es solamente para quienes buscan que todo el total de su cartera sea al colateral de una posición", explica Rodríguez, y sentencia: "Mucha gente se mete en este ecosistema sin saber cómo funciona. Lo mejor es informarse para saber si se adecúa esta herramienta a la tolerancia al riesgo de cada uno antes de operar y así evitar feos momentos".