Escalabilidad, agilidad y flexibilidad: las apuestas para la TI empresarial en 2023

Las organizaciones invierten en tecnología open source para modernizar infraestructura, acelerar desarrollos y aprovechar el potencial de la nube

La alta demanda del mercado por entregar productos y servicios de manera cada vez más ágil, escalable y flexible, requiere que los líderes busquen un entorno de TI que pueda brindar estas características, además de adaptabilidad, resiliencia y capacidad de gestión.

Para ello, han invertido en soluciones de código abierto capaces de soportar la modernización de las infraestructuras y proporcionar una base sólida y eficiente en diferentes entornos.

El alza se explica por la necesidad de construir un entorno de TI que pueda acelerar el desarrollo y la implementación de diferentes aplicaciones, fomentando la innovación, acelerando el time to market y el time to value.

"Estudios muestran que, en promedio, las organizaciones gastan 64% del presupuesto en la ejecución de su infraestructura actual, en un intento de seguir el ritmo vertiginoso de cambios en el mercado. Sin embargo, la forma de maximizar el retorno de las inversiones en TI radica en construir una base unificada que permita enfocarse en las estrategias comerciales y no en los procesos, con soluciones capaces de operar en entornos que van desde el on-premise hasta la nube con la misma eficiencia", explica Paulo Bonucci, SVP y Gerente General de Red Hat para América Latina.

Base flexible

Operar múltiples plataformas, especialmente en entornos de nube híbrida, involucra herramientas y procesos para configurar, actualizar y corregir los sistemas. Por eso, el primer paso para avanzar con la seguridad, la estabilidad y la escalabilidad es modernizar el entorno de TI.

Un entorno estandarizado simplifica la actualización de la infraestructura de software y hardware, aumenta la eficiencia y la consistencia y simplifica los procesos y la gobernanza.

La modernización también contribuye a reducir la deuda técnica de la infraestructura actual, liberando tiempo y presupuesto para proyectos estratégicos. Esta capacidad refleja directamente el entorno general y el sistema operativo elegidos, donde el código abierto marca la diferencia.

"Los sistemas operativos de código abierto no solo son más accesibles, sino también más fiables y flexibles. Red Hat Enterprise Linux, por ejemplo, una de las plataformas Linux empresariales más populares del mundo, proporciona características innovadoras, con acceso a una extensa red de herramientas y soporte dedicado a administrar cualquier complejidad, además de conectar a las organizaciones a un amplio ecosistema de socios de la nube (hyperscalers, como Microsoft o AWS), software y hardware. Esto le permite trabajar con diferentes cargas en diferentes entornos", destaca Jorge Payró, Country Manager de Red Hat Argentina.

Desarrollo ágil en las nubes

Al proporcionar una base segura y personalizable, el sistema operativo permite llevar la infraestructura de TI a un nivel que satisface las necesidades actuales de las empresas y de las instituciones del sector público y las prepara para el futuro, brindándoles agilidad para desarrollar e implementar aplicaciones.

"Adquirir, servir y retener clientes depende de ofrecer nuevas capacidades de manera rápida y continua a través de aplicaciones de software. Un desafío que se ha vuelto aún más evidente con la nube. El desarrollo nativo de la nube significa adoptar una nueva mentalidad que prioriza lo que es importante para acelerar la creación de servicios de aplicaciones", explica German Soracco, VP de Ventas y jefe de Negocios en la Nube de Red Hat para América Latina.

La creación y ejecución de aplicaciones innovadoras en la nube requiere una plataforma nativa que proporcione capacidades de desarrollo e implementación seguras.

Eso significa brindarles a los desarrolladores y programadores el soporte y la flexibilidad que necesitan para crear, probar, mejorar y mantener funciones durante todo el ciclo de vida de la aplicación.

"Las soluciones de código abierto, como Red Hat OpenShift, liberan a las organizaciones de la gestión de su infraestructura para que puedan centrarse en las competencias empresariales básicas. Es un enfoque abierto y moderno para crear aplicaciones de forma más eficiente y rápida", añade Thiago Araki, director de tecnología y GTM para América Latina en Red Hat.

Servicios gestionados y automatización

Un informe de Gartner señala que para 2027 más del 50% de las organizaciones utilizarán plataformas en la nube dirigidas a nuevos negocios. En este escenario, se destacan los servicios de nube gestionada.

"Son ofertas de software administrado diseñadas para que las empresas e instituciones del sector público puedan acceder a aplicaciones y recursos en la nube sin necesidad de comprar infraestructura, hardware o tener un equipo interno especializado", sostiene Payró.

Subcontratar la gestión de la infraestructura libera a los desarrolladores para que se centren en la creación de aplicaciones, lo que da a los equipos más tiempo para innovar.

"Con acceso a una infraestructura escalable lista para usar, los hyperscalers permiten crear, innovar y ejecutar cualquier tipo de aplicación, desde redes sociales hasta ciudades inteligentes y banca, mientras administra los costos y trabaja con agilidad. Y Red Hat trabaja con todos ellos para garantizar la oferta de una solución open source capaz de interconectarlos, haciendo su gestión mucho más sencilla y eficiente", destaca Soracco.

Esta facilidad de gestión también abre espacio para la implementación de tecnologías emergentes como AI/ML y para la automatización. Según un estudio de Forrester Consulting, los proveedores de servicios experimentan un mejor rendimiento del sistema, mayor consistencia, mejor gestión de riesgos e innovación más rápida como resultado de una sólida estrategia de automatización.

"La automatización exitosa combina plataforma, personas y procesos; y las soluciones de código abierto ayudan a lograr ese equilibrio. Herramientas como Red Hat Ansible Automation Platform permiten esa armonía desde una base flexible, catalizando una cultura colaborativa que brinda una experiencia consistente en todos los entornos, un factor fundamental para muchas industrias, como la de las telecomunicaciones", asevera Alejandro Raffaele, jefe de TME para América Latina en Red Hat.

Al automatizar las tareas repetitivas, unificar la gestión y mejorar la colaboración entre los equipos, la solución posibilita una mayor seguridad, menor tiempo de respuesta y mayor productividad. Un estudio de IDC mostró que los usuarios de la herramienta deben lograr un ROI de 667% en cinco años, una reducción del 76% en el tiempo de inactividad no planificado y $1.9 millones en nuevos ingresos obtenidos por año.

"Cualquier software de automatización puede automatizar tareas. Pero cuando la automatización se convierte en un imperativo comercial, los scripts en silos mantenidos por algunos no escalan. Red Hat Ansible Automation Platform es un producto de suscripción que ayuda a crear manuales de automatización que los equipos de operaciones pueden administrar y escalar estratégicamente en toda la empresa, cambiando el juego", refuerza Raffaele.

Brecha de talento

Coordinar todos estos frentes tecnológicos con destreza y eficiencia requiere, además de un conocimiento profundo del negocio, una comprensión de las soluciones para aprovecharlas al máximo.

Uno de los principales retos de las empresas y de las instituciones del sector público en 2023, en este sentido, será superar la brecha de talento apostando por el desarrollo de profesionales que ya forman parte de los equipos y en consultas recurrentes que permitan extraer valor de las herramientas.

"Combinado con la mejora continua de la infraestructura de la plataforma, la automatización de la implementación y el desarrollo de aplicaciones, Red Hat brinda un catálogo completo de servicios con capacitación, consultoría y certificaciones, lo que ayuda a las organizaciones a administrar de manera efectiva su entorno de TI. El compromiso basado en la experiencia y el enfoque basado en Trusted Advisors se guían por el código abierto, dejando los equipos listos para desarrollar y entregar aplicaciones con más agilidad, calidad y de forma más sencilla, agregando valor al negocio", concluye Alexandre Duarte, VP de Servicios de Red Hat para Latinoamérica.