Julián Colombo, CEO de Bitso: "El apetito de los argentinos por las criptos sigue intacto"

En diálogo con iProUP, el ejecutivo analizó cómo es la actualidad del ecosistema cripto, y anticipó los próximos proyectos de Bitso

Julián Colombo, CEO de Bitso, conversó en exclusiva con iProUP y repasó cómo está la industria y cómo creció la compañía en un año lleno de proyectos y expectativas.

-¿Cuál fue el principal desafío para asumir el rol de CEO en Bitso?

Venía de un área de dirigir Políticas Públicas y hay muchísimas cosas que yo no veía en el día a día.

Comencé en noviembre del año pasado a llevar las riendas de manera diaria, pero la verdad es que tenemos un equipo de gente súper buena que cubre todas las áreas en nuestro país con mucho talento, así que fue una transición bastante fácil porque trabajamos juntos.

-¿Cómo surge su interés por las criptomonedas?

En el 2015 estaba en una maestría en Washington y en ese momento me resultaba muy difícil de mover plata de Buenos Aires a Washington. Se dio en un momento de plena salida del CEPO y era algo muy caro y que tardaba mucho.

Uno de mis amigos en Washington me dijo que averigüe sobre "algo llamado Bitcoin". Empecé a buscar, de una página a otra y caí en el Rabbit Hole, como le dicen.

Inmediatamente le dí un uso personal porque me permitió financiarme en una moneda que no era la mía, en un país que no era el mío y, desde entinces, me pareció un mundo revolucionario por el que sigo leyendo e investigando.

-¿Cuál fue su principal desafío?

Lo que tiene nuestro país es que es uno de los países líderes en cuanto al uso de criptomonedas en el mundo.

Esto creo que se da por diferentes factores: tenemos una gran necesidad por parte de las personas que buscan para proteger sus finanzas.

Todos sabemos los problemas que tiene nuestra moneda: la devaluación, inflación.

Es así como los argentinos vieron en las criptomonedas un uso ideal para proteger su dinero, principalmente a través de los famosos dólares digitales o cripto dólares.

-¿Qué opina del denominado inverno cripto?

La variable del precio de las criptomonedas dejó de ser algo que miro todos los días.

Creemos que nuestra propuesta de valor va más allá de sí el Bitcoin vale u$s20.000 o u$s70.000 por unidad.

Es cierto que hay mucha gente que todavía usa las criptomonedas como un salvataje financiero por especulación, entonces, evidentemente, cuando los precios están en alza se ve un uso mucho más frecuente y mucha más personas accediendo al rubro, que cuando los precios están en baja como en este último año y medio.

Sin embargo, lo que vimos, nos causó como muchas sorpresas: a pesar de esta caída que vemos desde diciembre de 2021, el apetito de los argentinos por las criptos no cayó.

De hecho todas nuestras métricas crecieron con respecto a las del 2021. Tenemos más usuarios, más volumen de trading y más monedas digitales disponibles.

-¿Cuáles son los beneficios que ofrece Bitcoin con los pagos en QR?

Lanzamos un medio de pago como el código QR que te permite pagar directamente utilizando con tus criptos desde app de Bitso.

Todo surgió porque vimos que hay dos cosas que se daban en conjunto: las personas cada vez utilizan más medios de pago, sumado a la baja del uso del medio físico.

A los argentinos les gustan los reintegros, les gustan los descuentos y creemos que es una metodología que está bastante "piola" para que sea como un llamador para atraer cada vez más gente y para mostrarle que hay reintegros bien aplicados.

-¿Cómo es el servicio de pago de sueldos?

Las empresas a través de criptomonedas pueden pagar sueldos, girar dividendos, hacer pagos transfronterizos, o sea, se pueden hacer un montón de cosas y, nosotros en Bitso, vimos que las empresas argentinas tienen un gran potencial.

-¿Cuál es la propuesta de valor de Bitso para empresas?

Hay diferentes propuestas, una de las cuales para nosotros es la más importante o la que vemos hoy es el tema de los freelancers, que trabajan para empresas en el exterior y cobran dinero utilizando criptomonedas. Hay un mercado de boca en boca en el que se van sumando diferentes players.

Lo que nosotros proveemos es una manera muy fácil de realizar la conversión de esas cripto a pesos argentinos y viceversa.

Es una conexión con el sistema bancario de nuestro país porque estamos totalmente regulados por el Banco Central.

Resulta muy fácil para los usuarios que puedan cobrar distintos trabajos que hacen para diferentes empresas poder cambiar cuando necesitan su dinero en pesos o pagar con QR directamente desde su app.

Hoy por los temas inflación y otro tipo de problemáticas macroeconómicas proveemos un trato personalizado: hay muchas empresas que optan en pagar partes en dólares o con stablecoins o con los dólares que tenemos en Bitso.

-¿Cómo se trabajaron los principios regulatorios de Bitso?

Estamos muy contentos porque hace unas semanas lanzamos nuestro decálogo de principios regulatorios a partir de todas las cosas que sucedieron en el 2022, como el caso de FTX o el caso de Luna.

La confianza de los usuarios hacia las plataformas cripto es un tema que está en primera plana de todos los medios.

Nosotros hace mucho tiempo que venímos trabajando en el tema regulatorio y somos la primera empresa de la región que estuvo regulada y conversamos con todos los agentes.

Los usuarios tienen que confiar o pueden confiar en que Bitso es una plataforma seria.

Todos los activos están respaldados, al tiempo que Bitso hace un buen uso de la tecnología y dialogamos con todos los agentes regulatorios de los países en donde tenemos operaciones para lograr esta conexión con el mundo Fiat. Nuestra prioridad es cuidar los fondos de los usuarios.

-¿Qué perspectivas tienen para 2023?

Tenemos mucha confianza en que estos factores llegaron para quedarse. Una vez que se mete la gente en el mundo cripto, descubre las grandes ventajas.

Tenemos muchos proyectos en marcha y creemos que este va a ser un gran año para Bitso.