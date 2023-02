Tras el dato de inflación de EEUU: ¿En que ONs conviene invertir?

Las Obligaciones Negociables (ONs) en dólares de empresas argentinas ofrecen retornos para resguardar el valor de los ahorros contra este fenómeno en moneda dura.

Perfil Coservador/Moderado

Para inversores que cuenten con un perfil conservador/moderado entendemos que busca una inversión relativamente segura. Por ello, priorizamos las ONs emitidas por empresas sólidas en su rubro, y que ofrezcan retornos similares a la inflación de Estados Unidos con un riesgo relativamente bajo. La cartera se encuentra compuesta por tres ONs con iguales ponderaciones (33% cada una), sugiriendo armar la cartera con la ON de Capex (CAC2D), Telecom (TLC5D), y IRSA (IRCFD).

En la cartera expuesta se logra un rendimiento anual promedio en dólares (conocida como TIR) estimado del 6,7% con una duración modificada de 1,8 y un vencimiento promedio de 2,1 años.

Capex (CAC2D): la empresa se dedica al rubro energético en las provincias patagónicas del país, con un negocio diversificado en energía eléctrica, térmica y renovable, con una importante explotación de hidrocarburos. El instrumento paga cupones de manera semestral a una tasa anual del 6,875%, ofreciendo a la fecha un rendimiento anual en dólares del 5,1%.

Telecom (TLC5D): es una de las principales empresas de telecomunicaciones con más de 28 millones de usuarios. Por un lado, sus ratios de solvencia lucen lógicos y presentan baja volatilidad, lo cual se presenta como uno de los aspectos más positivos a la hora de afrontar pagos de deuda. El instrumento paga cupones de manera semestral a una tasa anual del 8,5% y paga la amortización de capital en cuatro cuotas a partir del 2023, diversificando así el riesgo. A la fecha la ON tiene un rendimiento anual en dólares del 7,3%, ofreciendo buenos retornos.

IRSA (IRCFD): es la mayor desarrolladora inmobiliaria del país, contando así con una gran cantidad de activos en USD. La ON paga cupones de manera semestral a una tasa anual del 8,75% y a partir de 2024 paga cuotas anuales de capital, teniendo así cinco amortizaciones, reduciendo el riesgo sustancialmente. Así, junto con esta estructura interesante, el bono ofrece a la fecha un rendimiento anual en dólares del 8,0%.

Cartera Agresiva

Para inversores con un perfil de inversión agresivo entendemos que están dispuestos a obtener un mayor rendimiento a costa de un mayor riesgo. Por ello, priorizamos las ONs que presentan retornos por encima de la inflación. La cartera se encuentra conformada por tres ONs con la misma ponderación, una de la empresa telefónica Telecom (TLC1D), otra de la petrolera YPF (YCA6P), y la ON de IRSA 2028 (IRCFD). En promedio, la cartera tiene un rendimiento anual en dólares estimado (TIR) del 9,3% con una duración modificada (ver glosario) de 2,7 y un vencimiento ajustado de 3,3 años.

Telecom (TLC1D): el instrumento paga cupones de manera semestral a una tasa anual del 8% y paga la amortización de capital al vencimiento en el año 2026. A la fecha esta ON tiene un rendimiento anual en dólares del 8,6%, ofreciendo buenos retornos. Sus ratios de solvencia lucen lógicos y presentan baja volatilidad, lo cual se presenta como uno de los aspectos más positivos a la hora de afrontar pagos de deuda. Para aquellos clientes que lo operen, recomendamos un precio de referencia de USD 99.

YPF (YCA6P): la ON de YPF con vencimiento en 2025 ofrece retornos elevados en torno al 11,6% anual en dólares dada su estructura de pagos semestrales a una tasa anual del 8,5%. Sí bien la cotización del instrumento no está a la par de otras energéticas, destacamos los buenos resultados financieros de la empresa junto con su saneamiento de deuda en los últimos años. Entendemos que la cotización se encuentra golpeada por factores ajenos a la compañía que no necesariamente reflejan el estado de la empresa nacional. A su vez, el 24 de octubre la calificadora de riesgo Fitch aumentó la calificación de la empresa de AAA a AA+, siendo así la quinta empresa del país en obtener la máxima calificación de Fitch.

IRSA (IRCFD): la ON de IRSA con vencimiento en 2028 (IRCFD) se emite tras el canje con un monto nominal de USD 171 millones y ha operado con volumen considerable en BYMA (mercado secundario). La ON paga cupones de manera semestral a una tasa anual del 8,75% y a partir de 2024 paga cuotas anuales de capital, teniendo así cinco amortizaciones, reduciendo el riesgo sustancialmente. De esta manera, junto con esta estructura interesante, el bono ofrece a la fecha unrendimiento anual en dólares del 7,8%.

Cartera sugerida para montos bajos

Sí bien las carteras se ajustan a distintos perfiles de riesgo, el hecho de que estén conformadas por ONs de Ley Extranjera, normalmente lleva a que los montos mínimos de inversión sean elevados dado que el monto mínimo para operar de cada instrumento es entre 500 y 1000 USD. Por ende, con el objetivo de poder acceder a estos instrumentos para aquellos inversores que los montos elevados no se ajusten a su perfil, sugerimos posicionarse un 47% en la ON de YPF de Ley Extranjera (YMCHD), un 27% en la ON de Ley Local de Cresud (CS38D), y un 26% en la ON de IRSA 2028 (IRCFD).

En promedio, la cartera tiene un rendimiento anual (TIR) del 7,3% y un vencimiento ajustado de 2,7 años. Lo que se destaca de esta cartera en particular es que con un monto bajo de inversión mínima (aproximadamente USD 100,18)

YPF (YMCHD): Con vencimiento en 2026 (YMCHO) es de Ley Extranjera (LE) se puede operar con montos bajos. Esta ON está garantizada por las exportaciones de la empresa, paga cupones de manera trimestral a una tasa anual del 4% hasta el 2023, donde a partir de allí pasa a ser del 9%. Adicionalmente, destacamos los buenos resultados financieros de la empresa junto con el saneamiento de deuda en los últimos años. A la fecha la ON tiene un rendimiento anual en dólares del 7,6%, ofreciendo buenos retornos.

Cresud (CS38D): Es una empresa argentina líder en el negocio agropecuario que cuenta con una antigüedad de 80 años, y cuenta con presencia creciente en la región a través de inversiones en Brasil, Paraguay y Bolivia. En cuanto a los aspectos financieros, destacamos la positiva evolución de las ratios de solvencia, observando claramente mejoras en cuanto a términos de endeudamiento. La ON de ley local vence en 2026, paga cupones de manera semestral a una tasa anualdel 8% y tiene un rendimiento anual en dólares del 6,0%.

*Por Maximiliano Donzelli, Head of Research en IOL invertironline