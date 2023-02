Ahora ganás dólares digitales con solo caminar, pasear o ir al gym: así es el fenómeno "Move to Earn"

Estas plataformas premian a los usuarios que realizan actividades saludables con criptomonedas. Cómo funcionan y qué hace falta para arrancar

Las criptomonedas permiten combinar los juegos y las finanzas dentro de la tendencia conocida como Gamifi, que tiene a su principal exponente a los play to earn (P2E), como Axe Infinity. En lugar de sumar puntos se acumulan divisas digitales.

Luego del furor de estos títulos llegaron los move to earn (M2E), es decir, juegos que permiten ganar dinero virtual al realizar ciertas acciones físicas.

Move to Earn: qué son y cómo funcionan

Move to Earn es un concepto de gamificación que recompensa a los usuarios con criptomonedas por realizar actividades de fitness, desde hacer deporte o entrenar a simplemente caminar.

"Los M2E ofrecen una alternativa saludable para quienes quieran incursionar en las criptodivisas mientras disfrutan el ejercicio o los videojuegos", asegura a iProUP Maximiliano Hinz, director de Binance para Latam Cono Sur. Así, estos juegos inauguran la tendencia FitFi (Fitness y Finanzas), que combinan las siguientes tecnologías:

Blockchain: es el soporte "base" de su funcionamiento

Tokens No Fungibles: los personajes son NFT que pueden comprarse y venderse

GPS: detecta que el usuario realice movimientos en su ciudad

Los datos se almacenan en una blockchain y el usuario recibe recompensas en forma de criptomonedas al realizar pruebas, pasar niveles y otros incentivos. De esta manera, el dispositivo con el que se esté jugando funciona como una especie de "mina de la moneda" que el proyecto vuelca. Para comenzar a utilizar este tipo de apps y jugar, se requiere:

Una billetera sin custodia con soporte Web3, como Metamask, Trust, Math o similares

Invertir en un NFT que se debe "holdear" (mantener) que ofrece la plataforma

En la misma billetera se podrán acreditar las ganancias

Algunos move to earn tienen su propio marketplace en el que se pueden canjear recompensas por productos. Para convertirlas en "billete" es necesario utilizar exchanges como Binance que permiten comprar, vender y canjear activos digitales y moneda fiat. Entre los principales juegos M2E se destacan los siguientes:

STEP'N : su token $GMT tiene la mayor capitalización de mercado , con más de u$s310 millones. El usuario debe comprar el NFT de una zapatilla para acceder a misiones al aire libre

: su token $GMT tiene la , con más de u$s310 millones. El usuario debe comprar el NFT de una zapatilla para acceder a misiones al aire libre FightOut : premia al realizar ejercicios de entrenamiento de combate . Su token $FGHT acumuló $2,8 millones de inversiones y la exboxeadora Savannah Marshall apoya el proyecto

: premia al realizar ejercicios de . Su token $FGHT acumuló de inversiones y la exboxeadora Savannah Marshall apoya el proyecto Genopets : se pueden ganar tokens $GENE por criar a una mascota virtual, que evoluciona según el compromiso con su cuidado

: se pueden ganar tokens $GENE por criar a una mascota virtual, que evoluciona según el compromiso con su cuidado SteppApp: con una concepto similar a STEP'N, ofrece su token $KCAL. Los usuarios reciben diferentes metas de fitness

"Varias combinan P2E con M2E. La realidad es que no dejan de ser un juego: la única diferencia es que el P2E se enfoca en la parte lúdica, mientras que las M2E en la actividad física", asegura a iProUP Nicolás Verderosa, cofundador de Ganster Paradise.

Juegos Move to Earn: cómo elegir y cuánto se gana

Gastón Levar, creador del metaverso Peek Nation, confía a iProUP que "entre 2021 y 2022 salieron de golpe un montón de proyectos vinculados con blockchain, NFT, play to earn y move to earn".

"Uno de los más fuertes fue Axe Infinity, que comenzó como un juego en el que uno ganaba y también invertía dinero comprando NFT, que eran los avatares que te permitían jugar con otros. Pero hay que entender el contexto de cuando esto arrancó: en plena pandemia la gente se volcaba a ganar dinero y todo el mundo compraba cripto", remarca.

En relación a cuánto se puede ganar con los move to earn, Verderosa revela que "depende mucho del momento de entrada a cada proyecto, la inversión inicial y cuál es la recompensa que otorga por su uso. Es lo primero que tiene que evaluar cualquier usuario antes de invertir".

Juan José Méndez, Chief Brand Officer de Ripio, indica a iProUP que "este mercado es volátil y puede ocasionar pérdidas si el precio de los tokens cae más que los ingresos obtenidos. Es por eso, que antes de ingresar se recomienda estudiar bien el proyecto y no creer en las promesas de altos rendimientos sin riesgo".

Federico Gioia, desarrollador de software e inversor, remarca a iProUP que "las monedas tienen un valor específico que cambia dependiendo de la cantidad de gente que invierte. Por ejemplo, si vos ponés u$s10 y ganás una moneda que vale un dólar, técnicamente en 10 días recuperarías tu inversión".

Los juegos M2E combinan fitness y finanzas, una tendencia que se conoce como Fitfi

"Si después el juego se hace viral y sube a u$s3, se puede decir que se invirtió 'a tiempo' y en tres días se pueden recuperar los u$s10. Entonces, si el desembolso se realizó antes del 'boom', por lo general, los plazos son muy cortos y se gana mucho dinero", afirma.

Siempre hay que hacer una debida investigación para ver si el proyecto tiene "futuro", ya que en algunos, aclara el experto, "llega un momento en el que ya no hay gente nueva invirtiendo y ahí es cuando todos van a pérdida, salvo los que ya ganaron. Si bien no es necesariamente una estafa, si no hay financiamiento de fondo puede terminar en un Ponzi".

Levar remarca que "los proyectos de cualquier juego play to earn o move to earn necesitan una comunidad, porque la única forma de que funcionen es con gente invirtiendo constantemente para jugar. De esta forma, se pueden seguir creando más monedas y después ir al exchange y cambiarlas".

"Estas comunidades crecieron rápido a través de redes sociales, grupos de Discord o de Telegram. El problema es que todos los proyectos, te diría en un 98%, eran tests. Se estaba recién probando el concepto porque técnicamente la blockchain permite diseñar juegos para ganar dinero. Sin embargo, el mindset de la gente no estaba preparado para entender que no era plata fácil", agrega.

Entonces, sigue Levar, "luego de lo que sucedió en 2021 y en 2022 con los early adopters, que son los primeros que usan estos sistemas y los que ven las fallas, la industria está mucho más madura".

Move to earn: cuál es el futuro

"Creo que en 2023 se fusionarán la inteligencia artificial, la realidad aumentada y la virtual, la blockchain y la conectividad", señala Levar. Y remarca que "al haber cada vez más teléfonos 5G, se podrán tener experiencias más inmersivas. Esta fusión es clave porque desplegará todas las posibilidades de los juegos play to earn y move to earn".

Los expertos creen que la tecnología 5G hará crecer aún más los juegos M2E

Méndez indica que "el crecimiento actual indica que las aplicaciones M2E tienen mucho potencial para atraer a un gran número de usuarios combinando ejercicios, ganancias y la gamificación, ayudando a su vez a la adopción de criptomonedas y el uso de aplicaciones descentralizadas".

Como en todo mercado cripto, hay que primero investigar el proyecto, su posibilidad de ofrecer valor, sus tokenomics (modelo económico), su comunidad y el equipo que llevará a cabo la iniciativa. Y nunca invertir más allá de lo que se está dispuesto a perder.