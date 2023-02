La empresa OpenIA lanzó ChatGPT, un chatbot de Inteligencia Artificial (IA) optimizado para el diálogo y que permite mantener conversaciones en lenguaje natural.

OpenAI es una empresa de investigación e implementación de inteligencia artificial con una misión clara: construir y garantizar que la Inteligencia Artificial General (AGI) –sistemas altamente autónomos que superan a los humanos en el trabajo económicamente más valioso–, sea segura y beneficiosa para toda la humanidad.

El lanzamiento de ChatGPT causó un fuerte revuelo, críticas y asombro en todo el mundo.

Se trata de un chat de IA conversacional con una capacidad asombrosa e inquietante, que puede sostener una conversación extensa con un ser humano, mantener el hilo de la conversación, identificar ideas centrales, relacionar conceptos, elaborar respuestas no lineales, extensas, exhaustivas, reflexivas, con recomendaciones, con lenguaje claro y sencillo.

Para probar cuál sería la reacción de la IA ante las criptomonedas y cómo vaticina el futuro de la economía, el experto en el ecosistema cripto "Parman" compartió las respuestas que obtuvo de ChatGPT.

A través de un hilo de Twitter ha publicado diferentes imágenes de una conversación que mantuvo con ChatGPT a raíz del futuro de las criptomonedas.

You're not going to believe this, but I just Orange Pilled #ChapGPT. It is now a Bitcoiner. See this conversation, it's incredible. (Thread) pic.twitter.com/HJOqezmjlG — Parman (public account) Bitcoin Pub Key Whisperer (@Parman_Public) January 26, 2023