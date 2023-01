PayPal y otras billeteras digitales, con nuevo competidor: cuál es y qué ofrece

En breve podría aparecer un competidos a las billeteras digitales más utilizadas, dado que el sector financiero tradicional no se quiere perder el negocio

JPMorgan, Bank of America y otros bancos están planeando lanzar su propio monedero para pagos digitales alrededor del planeta.

El objetivo es competirle de igual a igual a los dominantes delmercado, como Apple Pay y PayPal.

Con la nueva billetera digital los usuarios podrán realizar pagos por productos y servicios tanto en tiendas físicas como en servicios virtuales.

Así lo indicó el Wall Street Journal, que cita entre los gestores de la nueva movida a JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Capital One, US Bancorp, PNC Financial Services Group, Truist Finance y otras tantas.

Otro de los desarrolladores sería la empresa Early Warning Services, propiedad de Zelle, que operaría como administrador.

Aún no se ha revelado el nombre que tendrá la nueva billetera digital, pero sí que vería la luz en el segundo trimestre de 2023.

El objetivo de los bancos es competirle a PayPal y otros

Una de las características que tendría es que será más sencilla para los usuarios, y no pediría números de tarjetas, pero si necesitaría datos como el correos electrónico.

Entre las preguntas quese hacenlos seguidores de lamovida, está si contemplaría o no el uso de criptomonedas, que aunque el sector financiero tradicional en general las rechaza, su adopción podría impulsarlos a contemplarlas, indicó Diario Bitcoin.