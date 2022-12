El precio del Bitcoin: cómo se comportará la criptomoneda de cara al 2023

Próximo a un nuevo año, distintos expertos comentaron el futuro del precio del bitcoin y cómo será su comportamiento tras un año complicado

Para la industria de las criptomonedas, el 2022 fue un año muy complicado que trajo bancarrotas de empresas, desconfianza por parte de los inversores y bajadas de precios.

A cara de un nuevo año, la duda es qué pasará en el sector criptográfico y, especialmente, cómo variará el precio de bitcoin en 2023.

El precio de bitcoin cayó un 62,5% en 2022.

Según CoinMarketCap, el precio de bitcoin el 1 de enero de 2022 era de u$s 46.311,74. El mismo alcanzó su punto máximo de este año el 30 de marzo cuando marcó u$s 47.456,9.

Desde entonces, llegó una caída sin frenos que, si bien consiguió estabilizarse en los últimos tiempos, el precio se mantiene actualmente en u$s 17.634,86. Es decir que esto implicó una caída del 62,5% en 2022.

Bitcoin 2023: ¿tocó fondo la criptomoneda?

Javier Molina, analista senior de mercados de eToro, mostró 2 posibles escenarios:

¿Qué pasará con el precio del bitcoin en 2023?

El primero, comentó "asumimos que el suelo de bitcoin se sitúa en los u$s 15.500. Entonces, una simulación de Montecarlo me indica que durante 2023 puede alcanzar un rango entre los u$s 25.000 y los u$s 45.000".

Por otro lado, advirtió que existe una opción pesimista, y se basa en pensar que la moneda todavía no tocó fondo.

De ser así, podría caer hasta los u$s 10.000.

Sin embargo, Molina tomó una postura optimista y apostó porque, si todavía no cayó del todo, está muy cerca de hacerlo, "me decanto por un momento de consolidación".

El profesor de EAE Business School y director de Estrategia de Nateevo, Ángel Barbero recordó que el colapso en el precio de bitcoin estuvo relacionado con la pérdida de confianza del inversor y aseguró que no cree que se recupere durante el próximo año.

Por cierto, prevé otro desastre más como el de FTX y que eso seguirá afectando a bitcoin en 2023.

Ángel Barbero prevé otro desastre más como el de FTX.

Por lo tanto, su visión es que se mantendrá sobre los u$s 17.000 actuales o un poco más abajo.

Diego Ferragud, CEO y fundador de Criptendo, no lo ve así.

Ferragud destacó que los ciclos de mercado en el mundo cripto tienen un comportamiento parecido gracias a los Halving de Bitcoin.

Para Ferragud, según la situación actual, el IPC y el comportamiento del mercado, lo normal es que el precio de bitcoin caiga en 2023 hasta los u$s 14.000 o más abajo, para luego buscar una estabilización durante meses.

Después, tras el Halving de 2023, contempló que debería subir de forma considerable.

Bitcoin llegará al millón de dólares

Fernando García Monleón, profesor de ESIC, adoptó una posición positiva, pero a largo plazo.

Para Fernando García Moleón habrá que invertir en bitcoin a largo plazo.

Según García Monleón, lo más probable es que, como otras veces, cada vez que hay una caída el suelo está más alto.

Por otro lado, advirtió de que las circunstancias hacen complicado saber dónde está ese fondo en ese criptoinvierno, se aventura a afirmar a decir que el bitcoin llegará al millón de dólares. "No sé cuándo, pero lo hará", comentó.

Alfonso Sánchez, country manager para Baufest en España y experto en negocio y tecnología, sostuvo que bitcoin es distinto a todas las demás criptomonedas, debido a que es la única realmente descentralizada.

Además comentó que "es equivalente al modelo terrenal del oro y que puede llegar a ser en el futuro una reserva de valor".

A su vez, afirmó que no recomienda invertir en bitcoin a corto plazo, ni hacer trading. "Es un engañabobos, demasiado volátil. Bitcoin es un videojuego, pero a la gente no se lo han vendido así porque se vendría abajo", comentó.

El consejo que dio sobre cuánto invertir en bitcoin es no pasar del 1% o 2% de la cartera y hacerlo con un horizonte de al menos 10 años, porque a largo plazo, destacó que sí crecerá.