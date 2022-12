¿Buen momento para comprar dólar digital o Bitcoin, o conviene esperar?: lo que viene, según los expertos

A nivel cotizaciones, no fue un año positivo. Sin embargo, el precio no es la única variable a analizar para invertir en criptomonedas

Está concluyendo un año muy duro para las monedas digitales, con el colapso de varias plataformas que terminaron bajándole aún más temperatura a un mercado bajista que se conoció como "criptoinvierno".

Todo esto se acentúo con política agresiva de la Reserva Federal, que subió las tasas de referencia para controlar la inflación de EE.UU. y provocó que activos menos riesgosos (como los bonos del Tesoro) se tornen más demandados que otros instrumentos, como las criptomonedas, las acciones y el fondeo de startups.

Sin embargo, el bajo precio de Bitcoin y Ethereum sugiere que es un buen momento para invertir y aguantar hasta un 2023 en el que los indicadores podrían ser más optimistas.

Criptomonedas en 2023: ¿qué proyectos hay que mirar?

Mónica Talán, fundadora de CryptoConexión, señala a iProUP que 2022 ha sido un año que comenzó con grandes expectativas, pero el panorama fue afectado por la economía global, así como por malos actores y proyectos, lo que derivó en el criptoinvierno.

"La importancia y la posición de Bitcoin continuó. Aunque su valor descendió más de 60% en un año, continuamos viendo una fuerte adopción", asegura la experta.

Si bien la divisa digital líder y su seguidora, Ethereum, mostraron una fuerte baja, las stablecoins (que mantienen su precio atado a un bien de la economía real como el dólar), mantienen su fuerte potencial, especialmente para pagos transfronterizos o para ahorro.

De hecho, entre septiembre de 2020 y mismo mes de 2022, la emisión aumentó de u$s21.000 millones a u$s144.000 millones, según Block Research. A nivel local, las estadísticas hablan por sí solas: el 70% de las divisas digitales compradas por argentinos son estables.

Estas monedas funcionan principalmente sobre la red de Ethereum, que realizó este año el tan esperado Merge: al quitar la minería de la ecuación, redujo en 90% el consumo energético y hizo que el ecosistema sea más valioso en cuanto a sus fundamentals.

Según la experta, la plataforma de Ethereum promete sumar más eficiencias en 2023 y "su enfoque en Latinoamérica" es clave. En efecto, gran parte de los desarrollos sobre la red provienen desde Argentina, lo que explica las dos visitas en menos de un año de Vitalik Buterin al país y el evento ETH Latam que tuvo lugar en Buenos Aires.

Un ecosistema cripto es más valioso cuanto más funcionalidades provea. Así, Bitcoin y Ethereum, que mantienen su liderazgo en el top-10 de capitalización, se presentan como apuestas seguras.

También se puede incluir a Polygon, con su criptomoneda Matic, que selló alianzas con Reddit, Starbucks, Meta, Disney y Warner Music.

La divisa Algo es otra a tener en cuenta luego de que su red madre, Algorand, firmará un acuerdo con la FIFA como proveedor oficial de servicios blockchain.

Ethereum promete novedades para 2023

Por último, BNB, token nativo de la Binance Chain, es otro activo fuerte luego del colapso de varias plataformas que potenció aún más el liderazgo global de Binance.

Criptomonedas: cómo invertir desde Argentina

Existen tres formas para invertir en criptomonedas, dependiendo de varios factores:

Exchanges centralizados : las casas de cambio virtuales son la forma más segura y rápida de adquirir divisas con pesos

: las casas de cambio virtuales son la forma más segura y rápida de adquirir divisas con pesos Exchanges descentralizados : UniSwap y Pancake Swap permiten obtener cripto pagando con otras monedas digitales

: UniSwap y Pancake Swap permiten obtener cripto pagando con otras monedas digitales Servicios persona a persona (P2P) : Binance y PaxFul ofrecen la posibilidad de comprar online a otro usuario usando pesos

: Binance y PaxFul ofrecen la posibilidad de comprar online a otro usuario usando pesos Plataformas cara a cara (F2F): permiten adquirir monedas a particulares en un lugar físico, para quienes desean mayor "privacidad". Uno de los más usados es LocalBitcoins

Ariel Mamani, CEO de Inverarg, indica para quienes sean nuevos en este mundo que es más fácil empezar con exchanges argentinos, como SatoshiTango, Lemon Cash, BuenBit, etc.

Para Mamani, "una vez registrado en un exchange, el usuario realiza una transferencia bancaria a la cuenta que estipule la plataforma. Cuando se acredite, en pocos pasos podrá convertir sus pesos en la criptomoneda que prefiera".

"Si tuviera que empezar nuevamente en este mundo, elegiría una estable", afirma, en alusión a DAI, USDT, BUSD, USDC, que valen lo mismo que un dólar y su precio se mantiene fijo.

Y remarca: "Los argentinos solemos sentirnos bastante cómodos con estas divisas, sin esperar una suba o baja de los precios como ocurre con Bitcoin y tantas otras".

Expertos resaltan que para una suma importante, conviene no mantener las monedas en los exchanges, sino en una billetera fría como Trezor y Ledger. En cambio, para montos bajos, se puede utilizar una wallet sin custodia, como Trust o Metamask.

Criptomonedas: cómo elegir la divisa adecuada

Si se apunta a las criptomonedas como inversión, es importante saber que aunque existen más de 20.000, no se pueden comprar todas en los exchanges. "Es importante estudiar cada proyecto o moneda para ver por qué se creó, su utilidad, quiénes son los fundadores y cómo la pueden adquirir", comenta Talán.

Dentro de las ventajas de invertir en criptomonedas, se puede citar:

Son activos globales y descentralizados : ningún gobierno pueda controlarlos ni confiscarlos

: Las transacciones son seguras, inmediatas y anónimas (con billeteras sin custodia)

Ahorro: están nominadas en dólares y las estables siguen al billete verde

Inversión: es posible ganar en protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi)

Sin embargo, tienen las siguientes desventajas:

Las monedas sin precio fijo (BTC o ETH) tienen una volatilidad extrema , incluso llegando a bajar o subir más de un 90% en cortos periodos

, incluso llegando a bajar o subir más de un 90% en cortos periodos Interés regulatorio de gobiernos y entes centralizados

Problemas con hackeos y con pérdida de claves de las wallets personales

No son aún un método de pago universal

"Se recomienda la formación en el sector que cada usuario vaya a operar. No se debe invertir en lo que uno no entiende. Esto es una de las grandes máximas que no debe saltarse para obtener ganancias en el tiempo", señala a iProUP Jacobo Maximiliano, de Bitget.

Criptomonedas: cómo elegir la divisa adecuada

"Algo que muchos sabíamos y otros aprendieron es que no existen inversiones mágicas con grandes retornos a corto plazo. Esta máxima aplica tanto para cripto como para instrumentos tradicionales", comenta Juan José Mendez, CBO (Chief Brand Officer) de Ripio.

El mercado de criptomonedas se mueve bajo la ley de la oferta y la demanda. Por lo tanto el precio de los activos corresponde a una dinámica volátil, y hasta cierto punto, predecible.

"Frente a estas características, el proceso no se limita a elegir una criptomoneda y depositar dinero, sino que es necesario realizar un análisis más exhaustivo para tomar decisiones", recomienda.

¿ En 2023 puede mejorar?

Más, teniendo en cuenta que las operaciones a través de criptomonedas deben encararse como una inversión a largo plazo, no exenta de riesgos.

Te puede interesar "Espían" datos personales y te envían publicidad: por qué peligra el negocio de Google y Meta en Argentina

Un usuario que se capacite estará mejor preparado para ingresar progresivamente y, cuando ya esté mejor preparado, podrá aprovechar las oportunidades que el mercado podría proveer en 2023.