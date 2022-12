Cada vez más: así ha crecido la adopción de criptomonedas en Latinoamérica

Cada vez es más evidente que la seguridad y la regulación son fundamentales para garantizar interoperabilidad entre divisas digitales y dinero fiduciario

El nuevo whitepaper de Mastercard, Creating new paths for sustainable and inclusive economic growth, analiza la adopción de activos digitales en América Latina, una región que algunos expertos consideran el centro de la revolución cripto

Aunque las criptomonedas ganan terreno en la región como medio de pago, es imperativo abordar los temas de regulación y transparencia.

La más reciente caída de la exchange FTX puso en jaque la confianza, un valor tan relevante como cualquiera de los otros motivos que se enumeran a favor de la adopción de criptodivisas, como la rapidez, la eficiencia y la posibilidad de hacer realidad la inclusión financiera para quienes todavía están fuera del sistema.

Por mencionar sólo algunos, el paper destaca datos específicos que respaldan esta afirmación: las transacciones con criptodivisas en América Latina alcanzaron los u$s 353.8 mil millones entre junio de 2020 y junio de 2021, lo que corresponde al 9% de todas las transacciones realizadas globalmente; El Salvador adoptó al Bitcoin como moneda de curso legal, y Bahamas se convirtió en el primer país del mundo en emitir una CBDC.

Más de 7 de cada 10 latinoamericanos recurre a las criptodivisas como medio de inversión, dice el estudio. Aunque su volatilidad es extrapolable a las fluctuaciones de otras monedas de la región -lo que podría explicar por qué los latinoamericanos son más tolerantes a los altibajos de las divisas digitales, dice el estudio—, lo cierto es que los latinoamericanos prefieren operar con cripto a través de una tarjeta de débito, crédito o prepaga: 33.8% de las compras realizadas con cripto se hacen con tarjeta. En ellas los usuarios buscan seguridad, conveniencia, velocidad, comisiones más bajas y un modo efectivo de controlar su gasto.

El paper, que se publica en noviembre de 2022, sostiene que aproximadamente 34% de los latinoamericanos acceden a cripto a través de billeteras digitales, aunque se vislumbra una preferencia por las herramientas financieras que ya usan y en las que confían. También en este aspecto el estudio permite entrever la predisposición del consumidor a recurrir a plataformas confiables.

El poder de la confianza

El potencial de las divisas digitales para cambiar nuestra rutina de pagos es enorme. Y, sin embargo, todavía tenemos por delante el desafío de formar confianza.

Con la misma solidez con la que crean su consolidada infraestructura global de pagos, en Mastercard están ayudando a dar forma a esta industria.

El objetivo no es únicamente ofrecer más opciones de pago sino también -y sobre todo- garantizar seguridad, cumplimiento regulatorio y protección al consumidor, como hacemos con cada uno de nuestros productos y servicios.

Recientemente, Mastercard introdujo un nuevo programa que permite a las instituciones financieras ofrecer a sus clientes capacidades y servicios seguros para operar con criptomonedas: Mastercard Crypto Source™.

En alianza con proveedores regulados y autorizados de custodia de criptomonedas, las instituciones financieras asociadas a Mastercard tendrán acceso a un conjunto integral de servicios de compra, retención y venta para activos criptográficos seleccionados, ampliados con identidad comprobada, ciberseguridad y asesoramiento. Este programa se complementa con Mastercard Crypto Secure™, que aporta seguridad adicional al ecosistema criptográfico y respalda a los emisores de tarjetas.