¿Por qué los 'puristas' de Ethereum no quieren 'saber nada' con The Merge?

Ethereum PoW se define como el Ethereum original, que no tuvo un buen rendimiento en su primer día en el mercado debido a La Fusión y se desplomó

Un grupo de usuarios "puristas" de Ethereum expresó su descontento con la culminación de The Merge y sorprendió a buena parte de la comunidad cripto alrededor del planeta.

En la cuenta oficial de Twitter se denominaron como "el Ethereum original impulsado por PoW, hasta que se insistió desde la Fundación Ethereum en una bifurcación PoS".

Es decir, que Ethereum Pow es la criptomoneda originada a los que se resisten a aceptar La Fusión de Ethereum.

Se habló de un token que mantiene la blockchain con el protocolo de consenso Proof of Work (PoW) y no en Proof of Stake (PoS), que es al que pasó Ethereum tras la actualización del software de su cadena de bloques.

Esto sucedió en el evento conocido como The Merge, y que tuvo lugar este jueves 15 de septiembre de 2022.

Ethereum se desploma: ¿qué es lo que pasa?

La Fusión de Ethereum finalizó de forma satisfactoria para los desarrolladores, aunque no trajo solo buenas noticias.

El desembarco en los exchanges de ETHW cayeron un 77,87%

El desembarco en los exchanges de ETHW no fueron positivos, ya que, según CoinMarketCap, cayó en un 77,87%.

La criptomoneda cuenta con un valor de u$s13,50por unidad, tras alcanzar un máximo de u$s61,02 cada una el 15 de septiembre de 2022.

Esto trajo un mal debut, por tanto, este token pretendió mantener la esencia del Ethereum cofundado por Vitalik Buterin.

¿Los mineros de Ethereum se cambian a Ethereum Pow?

Es que luego de la fusión, los mineros de la red deberán elegir nuevos sectores en los que extraer criptomonedas.

Para conocer a dónde están yendo, habrá que analizar cómo están evolucionando las tasas de hash (hashrate) en otras redes.

En Business Insider España, se realizó un primer análisis respecto a los mineros de Ethereum.

Según 2minners, Ergo, Ethereum Classic, Neoxa y Ravencoin fueron los tokens cuya red más aumentó su tasa de hash.

Además habrá que incluir a Ethereum PoW, que pasó de un hashrate de 27,63 TH/s, el 15 de septiembre, a uno de 68,09 TH/s en la actualidad, lo que implicó un crecimiento de 146,4%.

Hay que destacar que el aumento se produjo cuando saltó de 28,20 TH/s a 55,43 TH/s.

Luego, llegó a un máximo de 80,56 TH/s, y a partir de ese momento entró en una lenta y contenida tendencia bajista.

¿Qué es el Merge de Ethereum?

A principios de mes, Ethereum dio su primer gran paso para habilitar The Merge, el evento más esperado de la comunidad y que enfrentará desde ahora sus horas más críticas. Se trata de una actualización de software en la cadena de bloques de Ethereum, con la que se espera que la plataforma sea mucho más segura, ecológica y escalable.

Esto lo realizará cambiando su mecanismo de consenso. Es decir, el modelo por el cual la red establece de forma automática quiénes validarán y escribirán transacciones en la blockchain, ya que no existe un "Banco Central":

Prueba de trabajo o Proof of Work(PoW) : supercomputadoras compiten por resolver un enigma matemático . Quienes lo hagan más rápido accederán a nuevas monedas que se generen como recompensa por ofrecer su poder de procesamiento (minería). Es la que usa Bitcoin y que Ethereum mantenía hasta ahora

: supercomputadoras compiten por resolver un . Quienes lo hagan más rápido como recompensa por ofrecer su poder de procesamiento (minería). Es la que usa y que mantenía hasta ahora Prueba de Participación o Proof of Stake (PoS): los tenedores de monedas compiten en una suerte de sorteo para validar operaciones de la red. En este esquema, las chances de hacerse con el incentivo es proporcional a la suma que posean. Este mecanismo ya lo usan Binance Smart Chain, Cardano, Solana y Ethereum 2.0

Así, el mundo cripto está expectante de lo que ocurrirá durante las próximas horas. "Estamos muy cerca de que se lleve a cabo The Merge, el tema más importante para el sector durante días o incluso semanas", declaró a iProUP Julio Gil, Senior Communications Specialist de Bybit.

Facundo Casal, CEO de South American Minners (SAM), comentó a iProUP "se sabía que iba a pasar, pero el equipo de desarrolladores lo postergó varias veces. Esto generó expectativas e incluso mucha gente subestimó que vaya a ocurrir realmente", detalló.