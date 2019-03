Ya se usa aceite de soja editado genéticamente en varios restaurantes: ¿podrás diferenciarlo?

Su fabricante asegura que no posee grasas trans y que tiene una vida útil más larga que otros aceites de soja, pero no se sabe donde se usa.

Calyxt, empresa productora de aceites de soja genéticamente modificado ha informado que una cadena de EE.UU. ha empezado a usar este tipo de aceites en su menú, remarcado que es la primera vez que se da un uso comercial a alimentos editados genéticamente.

Jim Blome, director de la empresa declaró que por "razones competitivas" no revelan el nombre de la cadena de restaurantes que utiliza estos aceites editados genéticamente y aseguró que el mismo se usa en aderezos y salsas así como para freír, si bien no aclaró si los comensales saben de los "beneficios" de su consumo.

Calyxt asegura que los costos de los fabricantes de alimentos se reducen notablemente ya que el aceite "no contiene grasas trans y tiene una vida útil más larga que otros aceites de soja"

El debate: ¿modificado o editado genéticamente?

La empresa afirma que la soja que utilizan no se puede considerar como organismo genéticamente modificado (OGM) debido a que, a diferencia de los OGM convencionales que se consiguen mediante la inyección de ADN de otros organismo, su soja fue sometida a un proceso por la cual sus propios genes han sido editados. De esta forma la planta produce "más grasas saludables para el corazón y sin grasas trans".

En la actualidad, la regulación alimentaria de EE.UU. no supervisa de forma especial los cultivos editados genéticamente, por lo cual resultan un potencial para los fabricantes. Según Greg Jaffe, especialista del Centro para la Ciencia en el Interés Público, las actividades de los fabricantes "se han visto impulsadas por las decisiones reglamentarias de esta Administración".

Prueba de esto es la reciente aprobación de los reguladores hacia un salmón que gracias a una modificación genética crece más rápido. De esta forma, este pez se convirtió en el primer animal modificado genéticamente que está aprobado para consumo humano en EE.UU.