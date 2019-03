¿Te vas a perder la fiesta?: cómo podés comprar acciones de Mercado Libre y ganar con la suba

El gigante argentino del ecommerce sigue creciendo y apostar a sus títulos es una buena opción para invertir. Todo lo que hay que tener en cuenta

Días atrás, Mercado Libre salió a buscar fondos en Wall Street y las ofertas fueron seis veces superiores de lo que apuntaba a captar. Desde gigantes tecnológicos de la talla de PayPal, hasta pequeños inversores, todos han querido subirse al tren del éxito del gran unicornio de la región.

En concreto, la empresa anunció su intención de obtener 1.850 millones de dólares, de los cuales: u$s1.150 millones provendrían de una oferta pública, u$s750 millones de un aporte estratégico de PayPal y otros u$s100 millones del desembolso de una firma afiliada al fondo de capital Dragoneer Investment Group.

"Colocamos exitosamente más de u$s1.000 millones en el Nasdaq y sumando la inversión de Paypal, un total de u$s2.000 millones. Un orgullo para Mercado Libre y Mercado Pago. Un hito para la región y el sector. A seguir democratizando el comercio y el dinero", celebró su CEO y alma máter, Marcos Galperín, desde su cuenta de Twitter.

Así como despertó el interés de los grandes jugadores de Wall Street, cada vez son más los argentinos que se preguntan cómo subirse al tren bursátil de Mercado Libre y de otras firmas de prestigio sin tener que desembolsar grandes sumas de dinero.

Además, muchos quieren saber si ya es tarde para entrar o la acción, que actualmente roza los u$s489, todavía tiene un alto potencial de suba.

Para empezar, hay que aclarar que si bien Mercado Libre cotiza en Nueva York (bajo la denominación MELI), también está listada en la Bolsa local bajo la forma de Cedear (ver cuadro a continuación)







A través de una sociedad bursátil local se puede:



- Comprar Cedears



- Adquirir acciones de la compañía en Wall Street

1.- Comprar Cedears: si bien cotizan en pesos, replican tanto el movimiento de la acción en EE.UU. como el del dólar en la City. Por ejemplo, si un día la variación de la acción fue cero y el tipo de cambio subió 1% frente al peso, el Cedear de MELI también aumenta 1%.



Otra de las ventajas (para muchos la principal) es que este el inversor no paga Impuesto a las Ganancias por la rentabilidad asociada a la variación del título, ya que está bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Así lo dispone la nueva ley de este tributo, que refiere tanto a los Cedear como a títulos y acciones que operan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.



Del otro lado, una de las grandes contras que tiene este instrumento es que opera en un mercado poco líquido, lo que implica que no es tan fácil encontrar una contraparte cuando uno quiere vender un papel, lo que en definitiva se traduce en un mayor costo. "Son para un público muy selecto, no tienen mucho volumen y el costo de entrada y salida es muy alto", advierte Pablo Castagna, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI), a iProUP.



2.- Comprar acciones afuera: la otra forma de subirse al tren de Mercado Libre es directamente adquirir desde la Argentina una acción que cotiza en EE.UU. Si bien está alcanzada por Ganancias, tiene una liquidez suficiente como para que el costo de entrar y salir sea mínimo.



Luego, para adquirir en la Argentina acciones de empresas que operan en Nueva York, debe buscarse un broker que tenga convenios con agentes del exterior para la apertura de una cuenta en Estados Unidos. En la práctica, algunos le abren al cliente una cuenta fuera del país y otros directamente operan con la de estos agentes externos.



Como sea, el cliente tiene esas acciones en su cuenta local.

¿Es un buen momento?

"Claramente, Mercado Libre tiene perspectivas de crecimiento muy altas, un potencial enorme y múltiples oportunidades que van variando con el tiempo", destaca Nicolás Capela, analista de acciones en Invertir en Bolsa.

"Al principio, era una empresa sólo de retail y ahora tiene el área de Mercado Pago, que va ganando cada vez más participación, sumado además al negocio financiero de invertir el dinero ocioso de los clientes en fondos de Mercado Pago", agrega en diálogo con a iProUP.

En la misma línea, el asesor financiero Andrés Cardenal resalta que para Mercado Libre hoy es tan valioso el sistema de transacciones digitales de Mercado Pago como el comercio online.

"Casi que es un driver más importante para la acción lo que pasa en pagos digitales que lo que ocurre en el comercio online", afirma el analista a a iProUP. Y agrega: "El crecimiento de MP es mucho más rápido".

Según el último balance presentado, el volumen total que sumó Mercado Pago en el cuarto trimestre fue de u$s5.300 millones, un alza de casi el 70%. Del otro lado, el volumen total que aportó el negocio de e-commerce aumentó 17%.

El futuro prometedor de la empresa es otro de los factores que explica el fuerte interés que genera entre los inversores.

"Tanto Mercado Libre, como el sector en general, tiene un potencial de crecimiento enorme. Ni siquiera en los países más grandes, como EE.UU. y China, hay una penetración entera del ecommerce, con lo cual hay margen de sobra para crecer. Y ni hablar de Brasil o Latinoamérica, con mucha menos participación, donde opera Mercado Libre", afirma Capela a iProUP.

Algunos números del e-commerce y del tráfico de internet a nivel mundial dan muestran de eso:

- En Estados Unidos, el porcentaje de usuarios de Internet asciende al 83% de la población

- En la Argentina, al 68%

- En Brasil, al 57,7%

-En México, al 57%

Con respecto a la cantidad de compradores por Internet:

- En EE.UU., el 66% de la población usa el ecommerce

- En la Argentina, el 43,3%

- En Brasil, el 37,6%

-En México, el 29,6%

-En China, el 62,7%

Otro dato que ayuda a entender el potencial de crecimiento –y más con el foco en su unidad de negocios Mercado Pago– es el escaso nivel de bancarización en la Argentina, que apenas llega al 50% de la población.

"Eso es un modelo que funcionó mucho en China, hay mucha gente que ni siquiera entra en el sistema bancario formal pero que empieza a ingresar en los modelos de pagos digitales, como Mercado Pago", explica Cardenal.

Según los números del cuarto trimestre, el 62% de los ingresos del unicornio provino de Brasil, el 21,2% de Argentina, el 10,6% de México y el 6,1% restante de otros países. "Para la compañía, el mercado grande a capturar, la gran zanahoria, es Brasil", razona Cardenal.

El lado malo, agrega, es la competencia global. "En Brasil, donde MELI quiere ganar mucho terreno, está empezando a meterse Amazon. Va a haber una competencia de márgenes en una pelea entre un gigante, como el liderado por Jeff Bezos, y MELI, comandado por Galperín, que si bien es grande no lo es tanto como el primero", destaca el analista de Invertir en Bolsa.

En rigor, tras la última inyección de capital, Mercado Libre alcanzó un valor de mercado de más de u$s20.000 millones, lo que equivale a más que las siete empresas argentinas que le siguen en valuación.

De todos modos, compite con gigantes como Alibaba, que vale cerca de u$s460.000 millones, y Amazon, con una valuación de mercado superior a los u$s800.000 millones.

"También la facturación de su competencia es mucho más grande: la de Mercado Libre fue u$s1.400 millones el último año, mientras que la Alibaba trepó a u$s345.000 millones y la de Amazon, a u$s233.000 millones", compara Cardenal.

El paso a paso y las comisiones

Tanto para comprar Cedear como para adquirir una acción de MELI en Wall Street, hay que realizar los siguientes pasos, con algunos costos fijos y otros que dependen de la operación:

- Abrir una cuenta comitente en una Sociedad de Bolsa local (puede hacerse desde Internet y su apertura y mantenimiento suelen no tener costo)

- Por cada compra o venta de una acción (tanto para Cedear como para títulos en Wall Street) hay que abonar una comisión de entre 0,4% y 0,8%

- También hay que pagar el derecho de mercado -que es el 0,08% de la operación- que va directo al BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos)

- A los ítems mencionados se le debe sumar el IVA

- Tanto los Cedear como los títulos están alcanzados por el Impuesto a los Bienes Personales

En el caso de la mayoría de agentes locales hay que agregarle algunas erogaciones asociadas a la cuenta en el exterior:

- Hay una tarifa fija por operación. Como el broker local tiene que fondear la cuenta en Estados Unidos (llevar los dólares al exterior), generalmente lo hacen con la operación conocida como "contado con liqui", con la cual se compran activos en el mercado local y los venden en Nueva York, de modo tal que se acredite la operación en la cuenta externa.

- Además, normalmente, hay un costo administrativo del broker del exterior, que ronda entre u$s10 y u$s12. "Por eso mismo, si uno va a operar fuera del país es recomendable que sea un volumen que justifique el costo administrativo fijo", explica un experimentado operador de la City.

- Con las acciones en EE.UU., como se explicaba anteriormente, se tributa Ganancias por la diferencia obtenida entre la comprar y venta la acción. Por ejemplo, si la adquirió a u$s100 y la cedió a u$s130, paga el 15% sobre los u$s30 que obtuvo de rentabilidad.

Contexto internacional

Brasil, país en el que MELI tiene gran parte de sus negocios y Amazon se prepara para entrar, es un mercado muy grande y hay margen para los dos.

"El estatus global de este sector marca que cada empresa tienen un nicho: Amazon es potencia en Norteamérica; Mercado Libre se debería quedar con Latinoamérica y Asia debería ser de Alibaba. Así está distribuido hoy", cuenta Capela, y agrega: "No sé cuál va a ser el gran ganador en la región".

De todos modos, para el inversor que quiera apostar por el sector en general, también puede optar por títulos de Amazon, de Alibaba, o de eBay, aunque éste último tiene menor potencial, según los especialistas consultados por iProUP.

Castagna destaca que en Portfolio Personal Inversiones ven con buenos ojos a todo el segmento en general.

"Lo que registramos en los últimos años es hacia dónde va el mundo y es un sector con empresas que se adaptan rápidamente a las circunstancias económicas, a lo que piden los consumidores y ganan valor", explica el director de PPI a iProUP.

"Claramente, es el rubro donde una parte de la posición de un inversor en la renta variable tiene que estar", agrega.

"Nosotros siempre recomendamos al que compra acciones que tenga un horizonte de inversión de al menos dos años", advierte Castagna.

Cardenal coincide en este punto y agrega: "Si se quiere comprar el título como una inversión de largo plazo, está bien, porque los números son muy buenos, no hay ningún motivo para no hacerlo".

En resumen, aun cotizando en niveles máximos, la empresa tiene mucho para crecer, con un mercado enorme por explorar. Los costos para invertir en sus acciones no son tan elevados, y las proyecciones son más que positivas.

Sólo hay que saber que al invertir en este tipo de activos uno se va a encontrar con volatilidad, posibles bajas y subas, muchas veces motivadas por factores externos. La clave está en apostar por el mediano o largo plazo.