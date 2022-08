Ya funciona el estacionamiento medido en CABA: ¿qué se debe tener en cuenta a la hora de pagar?

Los usuarios pueden abonar con tarjeta de débito, de crédito o Mercado Pago como una forma de hacer el más sencillo el estacionamiento

En las calles de los barrios porteños de San Telmo, Montserrat, Balvanera, San Nicolás, Retiro y Recoleta los parquímetros fueron reemplazados por un sistema de estacionamiento medido 100% digital.

A partir de la iniciativa del Gobierno de la Ciudad, los conductores deberán descargar la aplicación Blinkay (disponible para Android y iOS) y crear, a partir de una cuenta de correo electrónico, un usuario y contraseña.

En la app también podrán ingresar los siguientes medios de pago:

Tarjeta de débito

Tarjeta de crédito

Mercado Pago

También se puede pagar en efectivo en comercios adheridos al sistema.

Dentro de la aplicación hay dos opciones para abonar: prepago y postpago.

Tiempo medido

Con la opción de prepago, el vecino podrá eligir la cantidad de horas que quiere estacionar y pagar el total por adelantado.

La app Blinkay busca revolucionar el pago del estacionamiento medido en el ámbito de la Capital Federal Gracias a la modalidad postpago, el vecino también eligirá una cantidad de horas deseadas, inicia la sesión de estacionamiento, pero podrá detenerla cuando quiera, y pagar sólo el tiempo que usó.

En ambas opciones, Blinkay enviará un aviso cuando resten cinco minutos de estacionamiento y permitirá ampliar el tiempo de la sesión.

Quienes deseen abonar en efectivo pueden consultar en el siguiente mapa los comercios adheridos a Blinkay.

Los negocios que quieran sumarse a la red de comercios adheridos podrán hacerlo de manera gratuita y vender horas de estacionamiento para los vecinos que prefieran pagar en efectivo.

Asimismo, las calles en las que actualmente existe el estacionamiento medido son las mismas y no se sumaron nuevas cuadras.

Además, quienes residen dentro del área de influencia de la app pueden registrarse y estacionar sin cargo dentro de un radio de hasta 300 metros de su domicilio. Los vecinos deben inscribirse en este link.

El gobierno de CABA busca agilizar con la app el actual proceso de estacionamiento

Requisitos para utilizarla

Tiene que contar con los siguiente requisitos:

DNI o servicio con domicilio dentro de la zona tarifada

Número de partida de ABL del domicilio (el beneficio aplica solo para unidades de vivienda).

Además de cédula única de identificación del vehículo (ex cédula verde) o cédula para autorizado a conducir (ex cédula azul) y no tener deuda del Impuesto de Radicación de Vehículos e Infracciones de Tránsito.

1) Confirmar la ubicación donde se estacionó el auto

2) Agregar la patente del vehículo

3) Elegir la forma de pago: prepago o postpago

4) Seleccionar el tiempo que se quiere estacionar

5) Pagar el total.

Objetivos

-Ordenar el espacio público para que la Ciudad sea accesible para todos

-Brindar un sistema de estacionamiento regulado y acarreo moderno, transparente y de calidad y 100% digital

-Ofrecer alternativas de pago electrónicas, eliminando la necesidad de monedas o cospeles

-Promover una mejor convivencia vial entre todos los actores del tránsito

-Lograr una mayor rotación de vehículos en las zonas donde la cantidad de espacios es menor a la demanda

-Continuar impulsando el uso del transporte público