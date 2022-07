Acumulado en alza : cuál es el índice de inflación para el que deberías prepararte a fin de año

Uno de los frentes que más compliacación le aporta a la gestión de la nueva ministra de economía es bajar la inflación. Qué índice calculan las consultoras

Los argentinos enfrentan la perspectiva de una inflación del 90% para fin de año luego de que la salida del ministro de Economía, Martín Guzmán, provocara aumentos de precios constantes mientras que el Banco Central se ve presionado para permitir que el peso se deprecie más rápidamente.

Ese sería el ritmo más rápido desde la hiperinflación hace tres décadas y la tasa más alta del mundo fuera de Venezuela y Sudán, según pronósticos del Fondo Monetario Internacional.

La dramática salida este mes del exministro de Economía Martín Guzmán llevó a que muchas empresas aumentaran los precios. La inflación de junio fue de 5,3% de acuerdo a datos oficiales y acumula 64% en el año en promedio. Los datos de julio serían incluso más altos.

De cara al futuro, los analistas ven el Gobierno del presidente Alberto Fernández sin herramientas ni una estrategia creíble para enfriar la inflación.

De cuánto será la inflación 2022

Antes de la salida de Guzmán, los economistas encuestados por el banco central pronosticaban una inflación de 76% para fin de año.

Las consultoras pronostican un 90% de inflación para 2022

Pero según relevó Diario Gestión, consultoras de Buenos Aires ya pronostican una inflación de 90% para fines de 2022.

Marcos Buscaglia, Alberdi Partners: 90%

"El número final dependerá de si el Gobierno puede retrasar una devaluación del peso hasta 2023 o no. Si no es así, la inflación bien podría superar el 100%"

Andrés Borenstein, EconViews: 90%

El Gobierno "claramente tiene que devaluar a un ritmo más rápido de que lo que venían haciendo. Ahora están en un ritmo anualizado de arriba de 70% y eso va a tener que seguir"

Federico Moll, EcoLatina: 85%

"Esto te deja un arrastre complejo para el año que viene, va a ser difícil pensar en una desaceleración marcada. No vemos una inflación para el 2023 menor a 70%"

Juan Paolicchi, Empiria Consultores: 85%

"La combinación de mayores restricciones al cepo de fines de junio, sumado a la incertidumbre sobre el acceso a los dólares oficiales, obligó a revisar las proyecciones"

Los sueldos y el poder de compra se desvanecieron ante la inflación 2022

Federico Furiase, Anker Latinoamérica: 77% que "probablemente sea un piso".

"Las anclas tradicionales no funcionan: no puedes seguir atrasando el dólar oficial porque no hay suficientes reservas netas, las tarifas tienen que empezar a subir para bajar los subsidios y el déficit, y los salarios están en modo de recomposición del terreno perdido por la aceleración de la inflación".

Fausto Spotorno, OJF y Asociados: 85%

Marina Dal Poggetto, EcoGo: 90%

Fernando Marull, FMyA: 90%

Daniel Artana, FIEL: 92%

La impresión de dinero para financiar el gasto público y el aumento de los precios internacionales de los productos básicos también han contribuido al desenfrenado aumento de los precios.

Algunos esperan que el banco central acelere sus devaluaciones diarias del peso, lo que le permitiría gastar menos dinero en defender la paridad móvil, aunque eso ejercería aún más presión sobre los precios.

En tanto que los poderosos sindicatos intentarán renegociar aumentos a los salarios de los trabajadores para compensar también las alzas de precios, indicó iProfesional.