A prueba de todo: ¿cuántos argentinos invierten en criptomonedas a pesar de la crisis?

Las criptomonedas son un gran aliado para resguardarse de la inflación, pero tanto el ecosistema cripto como el país están en un momento delicado

En la Argentina comprar Bitcoin (BTC) y criptomonedas se convirtió en una práctica natural, al ser considerado por los usuarios como una especie de último recurso para quienes no quieren ver sus ahorros desaparecer ante la debilidad demostrada por pesos con el correr de los meses frente al dólar.

En este contexto, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) presentó un informe que engloba diferentes percepciones de los ahorristas de nuestro país acerca de estos activos digitales, con resultados sorprendentes.

Segú la investigación de la UAI, la gran mayoría dijo que no invirtió nunca: 60,3%, mientras que el 33,9% dijo que sí y el 5,8% no supo responder, mientras que 8 de cada 10 argentinos conoce o "ha escuchado hablar" sobre BTC.

Además, el 35% de los encuestados cree que "las criptomonedas no son un método de ahorro y no podrán reemplazar al dólar".

Estela Lettieri, directora de la carrera Contador Público en la UAI, explicó que "el mundo de las criptomonedas es muy volátil, lo que no sucede, por ejemplo, con el mercado accionario. La caída del mercado cripto es un ciclo que no representa ningún riesgo, ya que el ecosistema va aprendiendo de los errores y sigue avanzando".

El uso de las cripto es impulsado por la inestabilidad monetaria y la facilidad para operarlas

Argentinos y criptomonedas: cuál es su alcance

Entre los datos recolectados por el relevamiento realizado a 500 personas mayores de 16 años residentes del AMBA, se destaca que el 39% reconoció que conoce poco de las criptomonedas, mientras que el 11% y 22% afirmaron saber "Mucho" y "Bastante" acerca de estos activos digitales.

En cuanto a las prácticas de invertir en criptomonedas, el 36,1% que no lo hace aseguró el motivo es que consideran que "no es un mercado confiable", por desconocimiento (31,1%), no tiene dinero (15,8%) y ahorra de otra manera (11,6%).

En cuanto a los montos, utilizaron menos de 100 dólares (36,1%), entre 100 y 500 dólares (31,2%) y más de US$ 500 (15,8%).

"Existe mucho potencial en el mundo cripto, pero también desconocimiento, la prioridad de la población hoy no es educarse en criptomonedas. Las monedas virtuales no están reconocidas por las instituciones financieras. Eso a la sociedad eso le da desconfianza, a la vez que no atrae al inversor conservador", agregó la experta.

Las criptomonedas aparecen como una alternativa de refugio contra la inflación

La opinión sobre el metaverso

Por otra parte, un reciente estudio de la consultora Taquion sobre el metaverso, reveló que un 80% de personas de 25 años o menos aseguró como posible la generación de lazos emocionales dentro de espacios virtuales como el Metaverso.

El estudio precisó a las personas que opinaron sobre el metaverso, que expresen con una palabra qué les generaba este ecosistema. Las respuestas fueron agrupadas en una nube de palabras compuesta de la siguiente manera:

El 74% de los que están en tema son hombres, mientras que solo el 26% son mujeres. En cuanto al rango de interés dentro de la conversación que engloba a las criptomonedas y al Metaverso, este arrojó que es de 26-40 años en ambos sexos.