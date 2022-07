Play to Earn: por qué los especialistas auguran que estos juegos dinamizarán la web 3.0

La comunidad de juegos Play to Earn OLA analizó cómo es el crecimiento exponencial de la industria y adelantó qué se viene en la legión

Los juegos Play to Earn son la nueva generación del gaming. Martín Blaquier, CEO de Ola, brindó una charla en la que explicó de qué se trata y adelantó cómo es la evolución de la industria.

Actualmente, Blaquier preside una de las comunidades más grande de Latinoamérica en lo que respecta a juegos Play To Earn.

Según datos relevador por OLA, solo en América Latina existen 530 millones de usuarios. El 75% juega por medio de su mobile, mientras que unas 250 millones de personas juegan a diario.

Asimismo, el 80% de la población en Latinoamérica tiene acceso a mobile y ese factor le basta para jugar a este tipo de juegos.

Mientras que el rango etario va desde los 10 años hasta los 45. Mientras que para el año entrante se espera que la población crezca a 350.000 usuarios.

Play to earn y una moda que se transforma en tendencia

Play to Ern, una tecnología emergente

En una charla de la que participó iProUP, el CEO explicó que la Argentina se encuentra "entre los países que más usuarios invierten en Blockchain".

"La Argentina, por una cuestión macroeconómica se encuentra entre los países con mayor adopción de la región. Tenemos usuarios muy interesados en invertir en blockchain", detalló.

Asimismo, a nivel global Blockhcain ya tiene 140 millones de usuarios, y ya supera el uso que tuvo la región cuando adopctó Internet en sus comientos.

Por otro lado, el ejecutivo resaltó que los NFT son importantes en los juegos Play to Earn donde los usuarios son dueños de sus tokens y tienen la posibilidad de capitalizarlos.

"Ya se está empezando a ver cómo se está modificando el ecosistema con este tipo de juegos", añadió.

Cómo evoluciona la industria Play to Earn

Martín rememoró cómo fue la evolución de la industria gaming. "Primero, comprando un cartucho y teniendo la posibilidad de tenerlo de manera física", recuerda.

"Yo podía solo jugar el juego. Después vinieron los juegos como Fortinet o Leage Of Legend donde dentro del juego puedo comprar personajes, jugar miles de horas y gastarme ciento, miles de dólares pero no era mío. No había un poder de transacción", contó.

Para cambiar ese paradigma y cambiar el poder de transacción del usuario, es que llegaron los juegos Play to Earn, en blockchain.

"Ahora podes vender tu cuenta sin ningún problema. Ahora se puede ganar y vender, se arma una economía por medio de los NFT", explicó.

Desde OLA revelan que trabajan en un sistema de becas para aquellos nuevos usuarios que busquen comenzar con los juegos.

Axie uno de los juegos más populares

Cómo está la región:

530 millones de personas: LatAm ex-Brazil, España y EEUU de habla hispana

230M millones de gamers activos (75% en Mobile)

Altas tasas de inflación de monedas locales

+50% de la población de Latinoamérica no tiene acceso al sistema bancario y productos financieros (por eso, en este tipo de mercados emergentes, las crypto son tan adoptadas)

+80% de la población total tiene acceso a smartphones.

De las cartas a Magic a los Play to Earn

Blaquier detalló que el concepto de la colecciones se dará en el ámbito de los NFT y los juegos Play To Earn.

"Uno de los creadores de las cartas Magic ya trabaja en un juego NFT. No tengo dudas de que este mercado va a crecer de manera significativa", resaltó.

Otro de los speakers, Carmelo Iván Carranzas Solis, gamer de videojuegos Play to Ear de la comunidad OLA, mencionó: "Hasta ahora creo que es una gran experiencia. En México está mucho el tema de las deudas y este tipo de juegos me ayudó bastante".

Y agregó: "Yo juego por mobile pero no le dedico horas, solo por momentos porque se tiene esa particularidad".