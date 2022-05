eSports, smartphones y streaming: ¿cómo está "pasando de nivel" el mundo gaming en Latinoamérica?

En los últimos años, la industria del gaming creció de forma sostenida y América Latina no fue sido la excepción.

Incluso en pandemia, se registró un aumento del 4% de nuevos jugadores y cerca de un 17% de personas volvieron a jugar a partir de 2020 en toda la región.

En tiempos de cuarentena, los juegos no solo se volvieron un cable a tierra, sino también una forma de conectar con otros.

El crecimiento no solo se observó entre las audiencias que históricamente han consumido más videojuegos: el universo gamer también resultó un imán para los Baby boomers.

Hoy se sabe que el número de personas entre 35 y 44 años que consumen videojuegos es igual al rango de 18 y 24 años.

Impulsada mayormente por los teléfonos celulares, la industria del videojuego en Latinoamérica registró en 2021 cerca de 290 millones de jugadores y una gran proyección.

Según un reciente estudio de Google, la región tendrá una audiencia gamer de más de 325 millones de personas hacia 2024, un aumento del 20% en menos de 5 años.

Más allá de las particularidades que el mundo gamer adquiere en cada país, hay dos grandes tendencias que se vislumbran en toda la región:

