De la catástrofe cripto también se aprende: las tres lecciones que deja la brutal caída de Bitcoin

La caída estrepitosa de los criptoactivos deja una serie de enseñanzas para las finanzas de sus usuarios. Los detalles, a continuación

Las criptomonedas atraviesan uno de los momentos más delicados de su historia, donde en pocos días sus cotizaciones se desplomaron y les provocaron importantes perdidas económicas a sus miles de usuarios.

Pero el preocupante presente de estos activos digitales (que parece que continuará por varios meses más) deja una serie de lecciones a los inversores para evitar que este tipo de episodios los dejen en la lona.

Diversificar las carteras de inversiones

Tener una cartera robusta de inversiones que contenga un porcentaje de criptomonedas es posible. La clave es la diversificación.

Al distribuir la riqueza, es menos probable que se sufra un golpe financiero importante si una de las inversiones no da resultado, resaltan los especialistas.

Incluir en la cartera de inversiones diferentes opciones es clave para estar cubierto ante la fuerte caída de alguna de ellas

No se debe perder de vista que Bitcoin es un activo de naturaleza volátil y por tal motivo es recomendado para aquellos que tienen tolerancia al riesgo.

Además, los expertos aconsejan realizar compras en diferentes momentos para promediar un precio.

No medir el presente con información del pasado

El historial es una herramienta poderosa en el análisis financiero, pero es un error pensar que "esta vez será como antes".

Es imposible predecir, por ejemplo, si la próxima crisis tendrá características similares de magnitud y longevidad a la actual.

Informarse y conocer la tolerancia al riesgo propia

La crisis en los valores de las criptomonedas provocó que muchos usuarios vendieran sus criptomonedas a valores muy inferiores a los que pagaron por comprarlas por el temor que les generó la difícil situación de estos activos digitales.

Por tal motivo, cada usuario debe conocer su tolerancia al riesgo para optar por el token adecuado. En diálogo con iProUP, desde Koibanx ponen el siguiente ejemplo: "Yo puedo soportar una caída del 50 % en mi inversión y dormir tranquilo, mientras que a mi padre le daría un paro cardiaco. Así que tomate el tiempo de estudiar una moneda antes de comprarla".

Además, los expertos aconsejan a los usuarios llevar a cabo la práctica conocida como "DYOR" (Do Your Own Research). Es decir, una investigación previa a tomar una decisión de inversión: "Vas a escuchar en la tele que una moneda está por subir. También vas a leer en internet que una moneda está por subir. Y hasta te va a pasar que un amigo te va a contar que una moneda está por subir. No le creas a nadie. Ocupate vos de investigar y averiguar antes de invertir. Es tu plata y solo vos sabés cuánto te costó ganarla".

Está bien quedarse al margen y analizar a la distancia qué hacer

En un panorama que evoluciona tan rápidamente como el de fintech, los productos, las definiciones y las métricas están en constante evolución.

Es perfectamente razonable ser un observador paciente, en lugar de un participante activo.

No es necesario que se forme una opinión inmediatamente o, de hecho, en absoluto. Cada usuario puede tomarse el tiempo que considere necesario para aprender, hacer preguntas y llegar a sus propias conclusiones.

Cuidado con los valores tentadores

Una emisión indiscriminada puede licuar el valor del token, similar a lo que ocurre en la Argentina con la inyección de pesos récord que se registró el año pasado y que llevó a muchos usuarios a abrazar al BTC o a las stablecoin para proteger su dinero.

Por tal motivo, los especialistas aconsejan que "antes de comprar una moneda, se indague sobre si la emisión es finita o si existe algún mecanismo de reducción gradual. En el caso de DOGE o ETH, por ejemplo, son infinitas, pero esta última tiene un cronograma pautado que la volverá deflacionaria en unos años".