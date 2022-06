El "Invierno Cripto" se agudiza y Bitcoin no para de caer: ¿Qué se puede esperar de acá en más?

Las criptomonedas atraviesan un fuerte rally bajista, pero los especialistas remarcan que se trata de otro de los característicos ciclos transitorios

La semana no empezó con buenas noticias para el ecosistema cripto. Mientras Bitcoin (BTC), la más importante de las criptos, cayó a su precio más bajo en 18 meses.

El valor de BTC retrocedió 17% a menos de u$s23.000 por unidad el lunes, su nivel más bajo desde diciembre de 2020.

Asimismo, Binance se vio obligado a detener su intercambio debido a un problema de acumulación, mientras que la firma de criptografía BlockFi anunció más tarde que despediría al 20% de su fuerza laboral debido al desafiante entorno del mercado.

Ambas noticias se suman a que semanas atrás Buenbit tuvo que reducir su staff en la Argentina y reorganizar su estructura.

¿ Que va a pasar de ahora en más?

Redefinir estratategias

"Luego de un 2021 de crecimiento exponencial para la industria de la tecnología, nos encontramos transitando una etapa de ajuste y revisión mundial, donde desde la compañía más grande hasta las más chica se ven obligadas a redefinir su estrategia", explicaron desde Buenbit.

Desde Hong Kong, Sean Rach, el economista y CEO de la plataforma de banca móvil hi.com, le comenta a iProUP que "tiene confianza de que el mercado se recuperará".

"La historia reciente apoya esta idea pero tiene mayor peso el apetito del consumidor que busca soluciones financieras alternativas, sostenibles y en el potencial y el progreso de la tecnología", publicó en su cuenta de Twitter.

Asimismo, considera que la polarización no hará más que frenar el progreso. "Disfrutar de los fracasos de los demás es contrario a la intuición y obstaculiza la adopción. Hay que ser empáticos y mantenerse unidos, incluso entre las empresas competidoras como BlockFi, CDC, y Celsius", resaltó.

La experiencia Luna

La experiencia Luna

El experto remarca que lo sucedido con LUNA, puede dejar lecciones valiosas que sirven para prestar atención. Como resultado, el diseño de productos financieros alternativos evolucionará de manera más responsable.

"Hay que leer y prestar atención a las señales de advertencia, especialmente cuando el mercado está al alza. Es obvio decir DYOR -Do Your Own Research (DYOR) (en español, 'Haz tu propia investigación') e igualmente fácil mirar hacia otro lado cuando las cosas están al alza", resalta.

Por su parte, JC O'Hara, técnico jefe de mercado de MKM Partners, subrayó que: "La criptomoneda bitcoin es un gran indicador del umbral de riesgo de los inversores para las acciones".

Así como la reciente caída de los precios solo puede significar más malas noticias para el mercado de valores en general.