Mineros de Bitcoin se "enfrentan" a Nueva York: "La prohibición será ineficaz", desafían

El Senado de Nueva York aprobó el proyecto de ley que prohíbe por dos años la minería de Bitcoin (Proof-of-Work) y otros activos digitales

El senado de Nueva York aprobó una moratoria de dos años a cualquier nuevo proyecto minero proof-of-work (PoW) impulsado por combustible a base de carbono.

La ley, que fue sancionada tras ganar la votación por 36-27 en el recinto, contempla la prohibición a cualquier nueva operación minera en el Estado durante los próximos dos años.

Además, se le negará la renovación de licencias a las que ya operan, a menos que utilicen energía 100% renovable.

Por su parte, fuentes de la industria no dudaron en catalogarla como "ineficaz" porque no solo no alcanzará el objetivo previsto, sino que también desalentará a los nuevos mineros basados en las energías renovables a hacer negocios en el estado.

El estado de Nueva York prohibirá la minería PoW de criptomonedas

Los mineros de BTC de Nueva York se opusieron a la medida

Una de las empresas que se manifestó en contra es Foundry, propiedad de Digital Currency Group, que recurrió a Twitter para comentar las posibles desventajas que podría traer la aprobación de la normativa, indicó en un informe Cripto247.

"Esperamos sinceramente que el gobernador Hochul no promulgue este proyecto de ley, ya que representa el objetivo claro de una industria entre cientos de otras en todo el estado de Nueva York", resaltaron desde la compañía.

"Como empresa con sede en Rochester comprometida con el crecimiento de la economía de la ciudad y el estado a través de la creación de empleos y el estímulo económico, creemos que esta legislación limita los empleos y la innovación en Nueva York en el futuro previsible", remarcaron.

Anthony Pompliano, reconocido comentarista cripto, fue uno de los primeros en expresarse al respecto: "La minería de Bitcoin protege la propiedad privada de una persona. Nueva York está atacando explícitamente el derecho de los ciudadanos estadounidenses a proteger su propiedad privada con su propuesta de prohibición de minería de bitcoin. Esto probablemente se considerará una violación de la Quinta Enmienda e inconstitucional".

Más voces en contra de la prohibición

El CEO de GEM Mining, John Warren, lamentó que "los mineros no considerarán ir allí después de que la prohibición forme parte del debate" y agregó que los esfuerzos de la legislatura de Nueva York por sacar a los mineros de BTC de su estado "serán contraproducentes a largo plazo".

"Queremos que más estados y gobiernos locales fomenten la inversión en lugar de ahogar el crecimiento con regulaciones prescriptivas que probablemente serían el extremo fino de la cuña", clamó en diálogo con Cointelegraph

La minería de Bitcoin creció con fuerza por las recompensas que ofrece la actividad.

Estados que apoyan la minería de Bitcoin en EE.UU.

Al igual que los mineros salieron de China con rapidez tras su prohibición de la minería el año pasado, se espera que ocurra lo mismo en Nueva York.

Georgia es el primer estado de EE.UU. en cuanto a potencia de hashing: produce el 35.6% de su electricidad a partir de fuentes nucleares y renovables, y podría ser el destino escogido por quienes se van de "La Gran Manzana".

Por su parte el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, firmó en marzo una ley de incentivos fiscales para los mineros de BTC que se instalen y ayuden a apoyar la incipiente infraestructura de energías renovables del estado.

Y para quienes decidan irse de EE.UU., la Argentina es un destino sumamente atractivo para esta actividad debido a que la energía, variable clave de la ecuación, es mucho más económica que en otros lugares del mundo.