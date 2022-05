¿Cuáles son mejores?, ¿los "hedge funds" en base a inteligencia artificial o con humanos?

Los gestores de 'hedge funds' son unos de los profesionales mejor pagados dentro del mundo financiero. ¿Es la inteligencia artificial una competencia?

El salario de un profesional en hedge funds en Estados Unidos ronda los 200.000 dólares al año, una cifra que fácilmente se puede multiplicar por 10 gracias a los generosos bonus. ¿Puede la inteligencia artificial ser una competencia?.

En 2007, antes de la Gran Recesión, el Institute for Policy Studies and United for a Fair Economy publicó un informe en el que aseguraba que en Estados Unidos había gestores que ganaban al año la escalofriante cifra de 657 millones de dólares.

De acuerdo con la Institutional Investor’s Rich List, los 25 directores de hedge fund mejor pagados de Estados Unidos cobraron conjuntamente en 2021 la escalofriante cifra de 26.600 millones de dólares. Entre ellos había 8 que se metieron en el bolsillo más de 1.000 millones de dólares cada uno. Y quien encabezó la lista, James Simons de Renaissance Technologies, se llevó a casa ese año 3.400 millones de dólares.

Sin embargo, esta lucrativa profesión puede tener los días contados. No, no es que el comunismo vaya a acabar con los 'hedge funds', sino que el propio capitalismo ha generado una herramienta más efectiva que los propios gestores para ganar más dinero: la inteligencia artificial (IA).

Eso es lo que ha demostrado un estudio que ha descubierto que los 'hedge funds' con el mayor nivel de automatización superan a los que dependen más de la participación humana.

Durante el periodo estudiado (de 2006 a 2021), los fondos de inversión libre basados en la IA generaron un rendimiento medio de alrededor del 0,75% mensual, frente al 0,25% mensual de los fondos de inversión libre guiados por humanos.

James Simons, director del Hedge Fund Renaissance Technologies, fue uno de los que se hizo millonario en el sector

El estudio, titulado "El hombre contra la máquina: On Artificial Intelligence and Hedge Funds Performance", fue redactado por investigadores de la Universidad de Texas A&M y la Universidad de Vaas de Finlandia. Apareció el 22 de abril en la revista Applied Economics.

Automatización del sector

Las tendencias de este sector, cada vez más competitivo, representan un gran desafío. Y esa competencia está impulsando a los fondos de cobertura a confiar cada vez más en las ventajas tecnológicas. Aunque los sistemas de negociación automatizados e informatizados existen desde hace muchas décadas, cada año son más sofisticados.

El presente estudio pretendía averiguar si el hecho de dar más control a los algoritmos avanzados de negociación da lugar a mejores rendimientos, y si los fondos de cobertura podrían llegar a progresar hacia una "toma de decisiones totalmente automatizada".

En septiembre de 2018, la Encuesta de Sentimiento de Fondos de Cobertura de BarclayHedge descubrió que más de la mitad de los encuestados de fondos de cobertura (56%) utilizaban la IA para informar las decisiones de inversión, casi el triple del 20% informado un año antes. Alrededor de dos tercios de los que utilizan la IA lo hacen para generar ideas de negociación y optimizar las carteras. Según la encuesta, más de una cuarta parte la utiliza para automatizar la ejecución de operaciones.

El uso de inteligencia artificial daría mejores resultados que los obtenidos por humanos

Mejores resultados con inteligencia artificial

Los autores descubrieron que los fondos de cobertura con el mayor nivel de automatización (en términos de uso de IA y aprendizaje automático en su proceso de inversión) generan los mayores rendimientos.

Estos fondos obtuvieron un rendimiento medio de 74 a 79 puntos básicos al mes (un "punto básico" es una centésima de punto porcentual, por lo que en este caso equivale a un rendimiento medio mensual del 0,74% al 0,79%).

Por el contrario, la rentabilidad media de la categoría de fondos menos automatizada fue de sólo 0,23 - 0,28 puntos básicos, es decir, una diferencia de aproximadamente el 0,5% mensual en comparación con los fondos AIML.

En concreto, escriben los autores, el empleo de una estrategia basada en los fondos impulsados por la IA genera "rendimientos medios estadísticamente significativos que oscilan entre 50 y 56 puntos básicos al mes".

¿Es este el fin de una de las profesiones mejor pagadas del mundo?, indicó Yahoo Finance.