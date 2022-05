CEO de Binance duro con la situación cripto actual: qué fue lo que dijo

Binance, el mayor exchange de cripto, ha decidido este viernes excluir a Terra (LUNA) y UST. Su CEO, Changpeng Zhao (CZ), ha dado esta explicación en Twitter (NYSE:TWTR), mientras carga contra el sistema de Terra y lo compara con Axie Infinity.

Binance confirmó ayer que deslistaría a Terra (LUNA) y UST de sus sitios luego del colapso que sufrieran, y que llevó su valor a prácticamente cero en sólo 4 días.

1. At #Binance we prioritize user protection. We made the decision to suspend LUNA and UST trading. Here's why. A thread ?? — CZ ?? Binance (@cz_binance) May 13, 2022