Galicia devolverá el total de las inversiones en criptomonedas: ¿qué hay que hacer?

La entidad bancaria da un paso atrás con su decisión de operar con criptoactivos a raíz de la tajante postura del BCRA. Los detalles

nueva normativa del Banco Central en la que prohíbe a los bancos operar con Criptos, el Banco Galicia confirmó que realizará la devolución completa de los fondos invertidos en criptoactivos, junto a los impuestos, más un monto adicional por haber participado de este producto. A partir de las, junto a los impuestos, más un monto adicional por haber participado de este producto.

"Aquellas personas que hayan invertido en criptomonedas a través del Banco, recibirán una compensación por haber confiado en nosotros", remarcó Ariel H. Sanchez, Gerente de Productos de Inversión en Banco Galicia, mediante un comunicado.

"De esta manera, reforzando nuestro compromiso con el principal activo que tenemos: la confianza de nuestros cliente", añadió.

A partir de la Comunicación A7506 del Banco Central que, por normativa, resuelve que las entidades financieras no pueden ejecutar ni facilitar a sus clientes la realización de operaciones con activos digitales, el Banco Galicia dio de baja la operatoria con criptoactivos desde el Online Banking.

"Procedemos con la mayor rapidez, de forma sencilla y segura, a llevar tranquilidad a nuestros clientes sobre sus fondos invertidos, no sólo garantizando su plena devolución, sino también otorgándoles un mayor beneficio por la confianza depositada en el Banco", destacaron desde la entidad financiera.

La entidad devolverá todo lo invertido en cripto

¿Por qué el Banco Central prohibió las cripto al Galicia?

El hermetismo del Banco Central coincide con el de los empresarios de la industria cripto, que ven al 2022 como un año bisagra para la consolidación de las criptodivisas en el país.

Un empresario muy reconocido en el ambiente cripto local afirma sorprendido a iProUP : "No se puede creer que el Banco Central haya salido a cortarle las alas a dos días del anuncio. Un banco de la talla del Galicia no toma una iniciativa de este tipo si primero no lo consulta con el Central. Me parece un papelón".

Y añade: "Por lo que sé, hizo todo by the book (siguiendo las reglas) y fue aprobado. Pero después fue bochado por orden de los sindicatos". Esta línea de análisis coincide con la batalla de Sergio Palazzo, líder de la Bancaria, para afiliar a los trabajadores fintech, en especial de Mercado Pago.

Un emprendedor muy escuchado en este sector ofrece a iProUP otra lectura, relacionada con el whitepaper de Bitcoin, una suerte de declaración de intenciones firmada por el enigmático Satoshi Nakamoto que dio origen a la criptomoneda.

"Satoshi propone a Bitcoin como un sistema de efectivo electrónico peer to peer (persona a persona). Y todo banquero central se opone al efectivo por definición, más aún si se maneja entre usuarios", señala el directivo. En este punto, plantea: "¿Cómo va a estar a favor un gobierno de dinero que no puede controlar?".

Efecto dominó

Otra fuente, muy escuchada en el rubro financiero, asegura a iProUP que "no gustó nada la forma por la cual el Galicia iba a ofrecer un negocio cripto y que podría gatillar un efecto dominó".

En efecto, la entidad contrató a Lirium, creada por varios argentinos que trabajaron en Xapo, el banco de monedas digitales de Wenceslao Casares, uno de los cofundadores de Patagon.

Lirium posee licencia en Liechtenstein, uno de los países que goza de la mejor legislación en la materia, pensada para permitir el desarrollo de negocios en cualquier país donde las cripto no estén reguladas.

"Así como un banco ofrece seguros a través de un tercero, sin tener que estar registrado en la Superintendencia de Seguros, podría brindar la prestación de criptomonedas. Así, el proveedor es quien 'absorbe' la marca regulatoria", ejemplifican desde un exchange.

No sólo eso: como la empresa es del exterior y se rige por leyes extranjeras, no tienen jurisdicción ni el BCRA ni la AFIP, los brazos armados del Gobierno para controlar las criptomonedas.

El BCRA busca impedir que las cripto se integren al sistema financiero

"Es una suerte de 'caja negra': los organismos sabrán cuántos pesos o dólares entran y salen, pero no si compraste bitcoin, ethereum o solana. O si las pusiste a rendir", completa el ejecutivo.

Otro dato que alarmó al organismo que dirige Miguel Pesce fue la rápida reacción en cadena: tras el anuncio de Galicia, Brubank lanzó el mismo servicio. Pero no iban a ser los únicos.

Según pudo confirmar iProUP, Reba, del Grupo Transatlántica, comenzó las pruebas Friends and Family de su servicio cripto, en tanto que una billetera multibanco ultima detalles para brindar la prestación con el mismo proveedor de Galicia y Brubank.

¿El mayor terror del Central?

Sin dudas, 2022 será un año crucial para las cripto en la Argentina, como lo demuestran novedades recientes:

El Gobierno instruyó a la Casa de la Moneda para explorar las ventajas de la tecnología de los criptoactivos, lo que allana el camino para una moneda digital de banco central (CBDC). Un "criptopeso"

para explorar las ventajas de la tecnología de los criptoactivos, lo que allana el camino para una moneda digital de banco central (CBDC). Un "criptopeso" La Comisión Nacional de Valores abrió un hub de innovación y un sandbox (ambiente de pruebas) regulatorio para avanzar en normas sobre instrumentos digitales

y un sandbox (ambiente de pruebas) regulatorio para avanzar en normas sobre instrumentos digitales La AFIP suscribió un acuerdo internacional de intercambio de información cripto para identificar a los argentinos que posean estos activos en el exterior

"Que no te sorprenda que el Gobierno fortalezca el 'censo cripto' este año", analiza un empresario de vasto rodaje en el ambiente consultado por iProUP que suele acertar con sus pronósticos.

En su visión, "el Banco Central y AFIP avanzarán en la identificación de usuarios de criptomonedas con mayor ferocidad que el año pasado. Ya estamos en ese censo. La AFIP está intimando a los exchanges para exigir datos de clientes y empresas, los CUIT y DNI, los montos. Además, tenemos los regímenes de información mensuales", afirma a iProUP el número uno de una casa de cambio digital.

Además, el empresario remarca que el organismo recaudador los "llena de pedidos para, supuestamente, armar un mapa del mundo cripto y, en base a eso, legislar en materia impositiva".

Otro dato que muestra el momento clave del sector es la renovación de autoridades de la comisión directiva de la Cámara Fintech, que incluyó a tres integrantes del vertical. Además de que el presidente de la entidad, Ignacio Plaza, es un claro defensor de estos instrumentos.