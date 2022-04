¿Qué pasa con las criptomonedas si te separás?: experta en divorcios te da la respuesta

Con el auge de las criptomonedas, que son bienes digitales anónimos, surge la pregunta qué sucede con ellos cuando hay un divorcio en ciernes

Sandra Radna, una abogada de 57 años especializada en divorcios en Nueva York, está viviendo ahora e qué hacer con las criptomonedas y otros bienes virtuales. En la actualidad, Radna y su equipo se ocupan de unos 40 casos al año, y cobra 700 dólares la hora por sus servicios. Las criptomonedas se convirtieron en un tema polémico en los divorcios hace 18 meses, según Radna

"Algunas industrias están pagando a la gente en criptoactivos —atletas y famosos a menudo eligen cobrar de esa manera— quizás están invirtiendo en su jubilación mediante activos digitales. Así que es realmente importante saber que probablemente no solo reciban pagos en dólares".

En el año 2021, varios de sus casos tuvieron que ver con riquezas intangibles, especialmente entre parejas sin hijos de 30 años.

"Cuando vas a ser un padre soltero después de un divorcio, eres más cauteloso sobre la seguridad futura y no quieres arriesgarte a que el dinero vaya a algo tan aparentemente volátil como el cripto", dice sobre la razón por la que el cripto es más común entre sus clientes más jóvenes frente a los que son de mediana edad con familias ya acomodadas.

Las criptomonedas son ahora parte de los arreglos de separación de bienes

Cómo encuentran los bienes digitales

Una de las formas fue directmente preguntar si había inversiones en criptomonedas en plataformas de intercambio durante los casos de divorcio

Ante la duda se pasaba al tema sobre si el cónyuge había en algún momento demostrado interés por alguna criptomoneda o el tema. EL paso fina era consegir una orden judicial congelando todos los bienes, incluso los digitales, para pasar a reaiza una completa auditoría financiera con la ayuda de un contable forense.

"Son como un perro de presa una vez contratados. Si ven que el dinero va a una cuenta que no reconocen, o ven que el dinero se ha retirado pero no lo que se hace con él, eso les lleva a las criptomonedas", cuenta, añadiendo que es vital trabajar con un investigador forense que esté bien versado en el universo del bitcoin y las criptomonedas. "Cuando están buscando a través de los correos electrónicos en un disco duro necesitan saber que, por ejemplo, polkadot es en realidad una forma de moneda digital".

Qué es lo que suele pasar

La mayoría de los casos que ha llevado relacionados con las criptomonedas, dice, han sido de parejas heterosexuales en las que el hombre es el cónyuge con dinero y el titular de los activos digitales. En una ocasión, la esposa de una pareja contrató a Radna para que descubriera si su marido había cerrado su cuenta de minería de bitcoins cuando empezaron a discutir el divorcio.

Los divorcios que involucran criptomonedas son cada vez más frecuentes

"Ya no vivían juntos, así que, a través de la presentación de pruebas, solicitamos los discos duros de su ordenador", dice Radna, refiriéndose al periodo de prejuicio del litigio en el que las partes solicitan la revelación de información y documentos pertinentes para el caso. "Dijo: 'Oh, en realidad, todavía lo tengo. He vuelto a empezar'", añade. De hecho, dice, se había deshecho de gran parte de sus posesiones de bitcoin y había invertido los fondos en otras criptodivisas.

"Mi consejo fue que era mejor obtener el 50% de los activos y decidir lo que quería hacer con ellos más adelante: venderlos, conservarlos o invertirlos en otra cosa", comenta Radna, añadiendo que incluyó una cláusula en este acuerdo que establecía que si se descubría que el exmarido había ocultado cualquier activo adicional en una fecha posterior, no solo perdería el 50% de la participación, sino que también cubriría los costes de su exmujer y los honorarios de los abogados involucrados en cualquier transacción que implicara los nuevos fondos, indicó Business Insider España.

"Como la criptodivisa es un activo financiero que no lleva un número de cuenta bancaria, el tipo de criptodivisa - bitcoin, ethereum - así como la dirección de la cadena de bloques y la clave pública con el valor de la criptodivisa en la fecha en que se firma el acuerdo prenupcial, debe incluirse en la lista de activos de cada parte", dice.

"Todos tendremos que estar atentos, y la gente que se queda anclada pensando que nunca va a despegar. En Venmo puedes comprar moneda digital. En todos los eventos deportivos se anuncia Coinbase", señala. "Está aquí, y es necesaria alguna regulación para que la gente no sea estafada con millones de dólares".