Qué va a suceder con el precio de bitcoin: la palabra de los especialistas

El precio bitcoin se ha mantenido la última semana por encima de u$s 40.000. Sin embargo, su reciente caída ha generado incertidumbre en el mercado

Pese a que el precio de bitcoin ha encontrado estabilidad momentánea estos días en los u$s 40.000, el sentimiento actual del mercado es de «miedo extremo», según el índice Fear & Greed. Esto significa que ante el temor de que su valor baje, los inversionistas podrían vender los fondos que tienen de la criptomoneda, provocando mayor oferta que demanda y, por ende, un descenso en el valor de la moneda.

Esto ya comenzó a verse en el comportamiento de las ballenas, es decir, de los inversionistas que poseen grandes volúmenes de bitcoin. Así lo especificó el analista Ali Martínez, quien reportó que los datos en cadena muestran que, en cuatro días, el número de direcciones en la red con más de u$s 10.000 en BTC ha disminuido un 4,6%.

«Un aumento tan significativo en la presión a la baja podría empujar a bitcoin a un precio más bajo», expresó sobre las ventas que están haciendo las ballenas. Así mismo lo validó el especialista en criptomonedas y finanzas Jack Denton, quien dijo que los datos sugieren que los principales inversionistas de bitcoin están compitiendo para vender.

Si la presión sigue a la baja, podríamos estar viendo a bitcoin de nuevo en u$s 37.000, el monto de soporte en el que se mantuvo parte del primer trimestre del año. Sin embargo, vale aclarar que actualmente la oferta y demanda de bitcoin está momentáneamente equiparada, lo que hace que su precio se haya establecido estos días en la línea de u$s40.000. Incluso con las ventas de la criptomoneda que están haciendo las ballenas.

El precio de bitcoin se mantuvo relativamente estable en u$s 40.000 la última semana, mismo monto que tenía hace un mes. Fuente: CoinGecko

El actual precio retrocede a lo que cotizaba la criptomoneda hace un mes atrás; desmontando un reciente rally que consiguió llegar a su máximo de 2022, hace tres semanas, cuando se cotizaba en u$s 47.800.

Las ventas de bitcoin de grandes inversionistas podrían hacer que su precio caiga

El soporte de bitcoin en u$s 40.000 señala que no hay suficiente fuerza de compra para que su precio suba, al mismo tiempo que muestra que no hay tantas ventas como para que baje. Pero los especialistas creen que esto podría cambiar pronto yendo a la baja dado la acción de venta que están haciendo las ballenas y el miedo generalizado que muestra el mercado.

Asimismo, el movimiento de bitcoin muestra una correlación similar a las acciones bursátiles de empresas de tecnología que cotizan en Nasdaq. Algo que no es favorecedor para la criptomoneda, según los analistas que creen que estos mercados no tendrán buen rendimiento debido a la crisis económica que está atravesando Estados Unidos por el aumento de inflación y los impuestos.

Aunque vale aclarar que no todo el panorama actual es negro para bitcoin. Pese a que hay grandes inversionistas que están vendiendo sus BTC presionando la baja, hay otros que están haciendo lo contrario. Las compañías Terra y MicroStrategy hicieron compras multimillonarias de la criptomoneda cuando cotizaba cerca de 46.000.

Sumado a esto, el inversor y matemático Matt Rowe señaló que los holders de bitcoin de hace seis meses hasta ahora han comprado en valores más altos de u$s 40.000. Esto indica que si venden lo estarían haciendo a la baja, con lo cual puede que mantengan sus fondos hasta que la criptomoneda consiga precios más altos. De este modo, podrían compensar la fuerza de venta de otros.

Los holders de los últimos seis meses compraron en precios más altos, mostró Matt Rowe. Fuente: Matt Rowe

Escenarios futuros

Incluso si el precio llegara a caer drásticamente, se estima que el valor no bajaría de u$s 30.000. Esto es porque las ballenas institucionales poseen un volumen de bitcoin que en promedio fue comprado por más de tal monto. Así también lo cree el analista de mercados Bill Noble de Token Metrics, quien declaró que sería difícil que bitcoin pueda bajar del mínimo de 2021 que fue u$s 28.000.

En el peor de los escenarios, imagina que u$s 20.000 sería su límite. Aunque aclara que esto solo se daría ante un terrible hecho catastrófico, lo cual es muy poco probable considerando que casi el 100% del tiempo desde 2021 hasta ahora estuvo cotizándose sobre los u$s 30.000. Incluso se mantuvo fuerte, arriba de USD 37.000, luego del ataque de Rusia contra Ucrania que hizo desestabilizar las bolsas del mundo.

A diferencia de los especialistas que temen una caída de precio, la cuenta de análisis de datos Plan C cree que los holders podrían conseguir un movimiento alcista para la criptomoneda. Esto es porque estima que es la cuarta vez en la historia que BTC consigue superar una métrica clave, que calcula el consciente de los que holdean a largo plazo sobre los que lo hacen por un corto periodo. En el pasado, la capitalización de este dato derivó en un aumento de precio, un comportamiento que podría volver a ocurrir, indicó Criptonoticias.