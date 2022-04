Axie Infinity en crisis: ¿se acaba el furor por los juegos play-to-earn?

El juego más popular de la industria P2E no se escapa a los derrumbes que sufrieron el metaverso y los NFT en estas últimas semanas. ¿Qué es lo que ocurre?

Axie infinity se volvió el juego cripto más popular y, desde su lanzamiento, se perfila como el exponente más claro de la tendencia play-to-earn (P2E); es decir, no sólo permite divertirse, sino que también ofrece la posibilidad de ganar premios en dólares.

Pero desde que comenzó el 2022, la industria cripto, que incluye a los P2E, mostró una importante caída en todos sus rubros: desde los NFT hasta el metaverso, que ya genera una gran incertidumbre respecto a su futuro.

Axie Infinity en crisis: ¿qué ocurre?

Axie Infinity apareció como una verdadera revolución dentro del mundo cripto y en la industria del entretenimiento porque su principal fortaleza es que traspasa las fronteras de las monedas digitales, al que muchos otros juegos siguieron su modelo posteriormente.

Sin embargo, tras un boom inicial, la plataforma perdió interés e hizo que el valor de su criptomoneda se desmorone.

Otros juegos como Decentraland y The SandBox, siguen por un camino similar.

"Tiene que ser estable o creciente en el tiempo, ya que de lo contrario no tendrá valor en el mundo real. La inflación no puede ser superior al crecimiento de la actividad en esa plataforma", explicó José Antonio Bravo, economista especializado en cripto, en una entrevista con Teknautas.

Además, remarcó que una mayor oferta que demanda, haría que "perdieran su valor y utilidad", algo que es solucionable si se incrementa la circulación, de modo que "la gente las gaste en el juego con una economía interna y que lo alimente gracias a la atención constante, pero es algo muy complicado, casi prácticamente imposible".

Axie Infinity es uno de los juegos NFT insignia del sector

¿Explota la burbuja de los Play-to-earn?

A partir de esta crisis, más de un especialista se pregunta si se generó una burbuja en el entorno que esta a punto de estallar. Fernando Gutiérrez, inversor y especialista en criptoactivos, se mostró cauteloso sobre una hipotética explosión.

"No creo que se esté rompiendo, o al menos no se puede deducir eso de la bajada de precios, porque está generalizada en criptomonedas en general, aunque no tengan relación con NFT o metaverso, y todas las clases de activos de riesgo", remarcó.

Y añadió: "En un contexto de subida de tipos e inflación, todo el mundo tiende a reducir riesgos".

El experto recalcó que "Nasdaq perdió 14% y hay mucha simetría: los mejores valores no están tocados, pero otros sí".

El token oficial de Axie Infinity (AXIE) se desplomó estos últimos meses, junto con la economía interna de la plataforma

Fernando Castelló Sirvent, economista y profesor en ESIC, opinó que "hubo una gran burbuja y falta mucho para que se estabilice".

"Además, estas suelen tener una explosión total, no un pequeño pinchazo que las va desinflando poco a poco", remarcó.

Estimó que se trata más de un "agotamiento ya que la demanda no acompaña al activo". "Es algo que debería corregirse con la purificación del mercado para expulsar aquellos activos que no tengan continuidad y también revalorar el resto", añadió.

Y agregó: "La economía está mal, pero los criptoactivos no están consiguiendo reconducir capital al mercado, como sí está pasando con otros activos".

Axie Infinity, en el ojo de la tormenta

"En el caso de Axie Infinity, hay que tener en cuenta que una parte importante de sus activos está en Filipinas, donde trabajan a tiempo completo a través de un sistema de "becas": alguien que se puede permitir la inversión inicial que exige el juego les ofrece acceso a su cuenta a cambio de las ganancias", remarcó una publicación de El Confidencial.

Axie Infinity y los demás play-to-earn perdieron interés en este último tiempo

El hackeo a Axie Infinity

Axie Infinity, uno de los videojuegos play-to-earn más famosos del mundo, sufrió en marzo pasado uno de los robos más grandes de la historia del ecosistema cripto: delincuentes se hicieron con un botín récord de 173.600 ethers (ETH) y más de 25 millones de USDC.

Desde Ronin Network, la cadena lateral vinculada a Ethereum creada especialmente para Axie Infinity, explicaron que el atacante utilizó claves privadas hackeadas con el fin de falsificar las retiradas de dinero y que la mayor parte de los fondos robados permanecía en la dirección del ladrón, pero alrededor de 6.250 ethers fueron transferidos a otras wallets.

Y a casi un mes de haberse concretado uno de los golpes más duros contra la industria de los videojuegos blockchain, los Estados Unidos aseveró saber quién está detrás del millonario golpe.

Axie infinity sufrió un ciberataque por el que sustrajeron 173.600 ETH y más de 25 millones de USDC de su servicio

Axie Infinity: los hackers serían de Corea del Norte

En primera instancia se pensó que el golpe contra Axie Infinity era obra de piratas informáticos de Europa del este. Concretamente de Rusia o alguna exrepública soviética.

Pero el gobierno de los Estados Unidos vinculó este viernes 15 de abril a un grupo de hackers de Corea del Norte.

Los piratas informáticos, conocidos como Lazarus Group, se habrían infiltrado en parte del sistema de "blockchain" en el que se basa el juego, en el que los jugadores reciben recompensas en forma de criptomonedas.

El Departamento del Tesoro reveló que culpa a esta organización de este acto delictivo al actualizar su listado de sanciones contra estos hackers, que incluyó una dirección de criptomoneda utilizada en el ciberataque.

Además, el FBI reveló en un comunicado que, a través de sus investigaciones, había conseguido confirmar que este grupo vinculado a Corea del Norte es el responsable del robo.

Los responsables del hackeo a Axie serían pertenecientes a un grupo de Corea del Norte

Axie Infinity: el FBI brindó varios detalles sobre el ataque

"El FBI, en coordinación con el Departamento del Tesoro y otros socios del gobierno de Estados Unidos seguirá exponiendo y combatiendo el uso de actividades ilícitas de Corea del Norte, incluido el cibercrimen y el robo de criptomonedas, para generar fondos para el régimen", concretó el texto.

Corea del Norte lleva tiempo perpetrando este tipo de robos de criptomonedas, ante las duras sanciones de la comunidad internacional que afectan a la economía del país.

Según dijo en enero pasado la empresa especializada en criptomoneda Chainalysis, Pyongyang se hizo el año pasado con unos u$s400 millones en este tipo de robos que, según la ONU, son una "fuente importante de ingresos" para el programa nuclear y balístico norcoreano.