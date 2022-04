Binance ya vale más que cuatro unicornios luego de su última ronda de inversión

Binance.US, la rama estadounidense de la empresa, confirmó la recaudación de aproximadamente u$s200 millones en una ronda de financiación

Binance es actualmente el mayor Exchange de criptomonedas del mundo. No obstante, no posee ninguna oficina física, ni licencias para operar en los mercados, pero es tan grande como combinar las bolsas de Londres, New York y Hong Kong. Su desarrollo es tan grande, que incluso las filiales del grupo alrededor del mundo se encuentran marcando nuevos records cada día.

Por su parte, Binance confirmó la recaudación de aproximadamente u$s200 millones en una ronda de financiación liderada por Circle Ventures, lo que la deja en una empresa valorada en u$s4.5 mil millones durante su primer ronda de financiación.

Binance y su ronda de capital

"Circle Ventures está encantado de invertir en Binance.US. Estamos comprometidos a ayudar a crear un ecosistema de activos digitales sólido y competitivo", aseguró al respecto Jeremy Fox-Geen, director financiero de Circle.

En la ronda también participó VanEck, que recientemente solicitó un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin, así como inversores de la talla de RRE Ventures, Foundation Capital y Original Capital, junto con Gaingels y Gold House, compañías centradas en la diversidad, la equidad y la inclusión.

Los planes de Binance tras la inversión

El capital recaudado impulsará a Binance.US a ampliar su plataforma, con el lanzamiento de nuevas características y productos en el corto plazo, entre los que se incluyen programas de educación al consumidor, de índole cripto.

Según el CEO de la empresa, Brian Shroder, la nueva financiación reafirma la fortaleza del negocio de Binance.US. Precisó que su grupo creció de tal forma que logró convertirse en un negocio rentable en apenas tres años tras su lanzamiento en 2019.

Asimismo, la empresa apuntaría a ampliar sus operaciones en todo el territorio. La empresa opera actualmente en 45 estados de EE.UU. y ocho territorios.

De acuerdo a la información publicada por la empresa, las cuentas de la plataforma no se encuentran disponibles para los usuarios que residen en los siguientess estados:

Hawai

Idaho

Nueva York

Texas

Vermont

Binance también invierte

Por otro lado, Binance, el proveedor de infraestructura de blockchain y criptomonedas líder en el mundo, anunció que también lideró la ronda de financiación de u$s150 millones de Sky Mavis, el estudio creador del juego cripto líder Axie Infinity.

El objetivo fue restaurar los fondos en Ronin Bridge, con la participación de Animoca Brands, a16z, Dialectic, Paradigm y Accel. La recaudación se utilizará para reembolsar los fondos de los usuarios afectados por el Ronin Validator Hack.

CZ, el creador de Binance, pasó por la Argentina.

El paso por Argentina del fundador de Binance

Semanas atrás, Changpeng Zhao, conocido como "CZ", empresario chino-canadiense, fundador y director de Binance, estuvo en Argentina. El CEO realizó una visita fugaz al país y no se quiso perder el Superclásico River-Boca. Pero no fue la única razón de su visita al país.

Tampoco faltaron los memes y las referencias a la victoria de Boca 1 a 0 sobre River.

En realidad, el CEO y fundador de la empresa cripto más importante del mundo estuvo presente en Brasil para participar del evento Ethereum Rio 2022 y aprovechó el viaje para hacer networking.

"Ha estado visitando América Latina, incluyendo la Argentina. Durante su viaje, fue invitado a reunirse con diferentes socios potenciales en la región, para conversar sobre la importancia y el futuro de las criptomonedas, su creciente adopción y la necesidad de aumentar la educación acerca del blockchain en todo el mundo", señalaron desde Binance.