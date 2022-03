Sony lanzó su nuevo servicio de suscripción para PlayStation: ¿cuánto cuesta y qué ofrecerá?

Sony sale con los "tapones de punta" y ofrece un nuevo servicio de suscripción cargado de posibilidades para pelear al Gamepass de Microsoft

Sony confirmó que a partir del mes de junio, PlayStation Plus y PlayStation Now anunciarán un nuevo servicio de suscripción que ofrecerá más opciones a los usuarios en tres niveles de membresía a nivel mundial.

Mediante esta acción, la firma ofrecerá contenido seleccionado de alta calidad con una colección variada de juegos.

A continuación, un breve listado de cuáles serán los servicios y qué ofrecerá cada uno

PlayStation Plus Essential

Otorga los mismos beneficios que obtienen actualmente los miembros de PlayStation Plus:

Dos juegos mensuales descargables

Descuentos exclusivos

Almacenamiento en la nube para juegos guardados

Acceso al multijugador online

No hay cambios para los miembros actuales de PlayStation Plus en este nivel

Precios en América Latina: similares a los de de PlayStation Plus:

u$s6.99 mensuales

u$s16,99 trimestrales

u$s39,99 anuales

Sony comenzará a ofrecer clásicos de PS1, PS2, PSP y más en sus nuevos servicios

PlayStation Plus Extra

Ofrece todos los beneficios del nivel Essential

Agrega un catálogo de hasta 400* de los juegos más divertidos de PS4 y PS5, incluidos éxitos de taquilla del catálogo de PlayStation Studios y socios externos.

Los juegos del nivel Extra se pueden descargar para jugar.

Precio en América Latina:

u$s 10.49 mensuales

u$s 27.99 trimestrales

u$s 66.99 anuales

PlayStation Plus Premium

Ofrece todos los beneficios de los niveles Essential y Extra

Agrega hasta 340* juegos adicionales, incluido lo siguiente:

Juegos de PS3 disponibles a través de transmisión en la nube

Un catálogo de queridos juegos clásicos, disponibles en las opciones de transmisión y descarga, de las generaciones de la PlayStation original, PS2 y PSP

Brinda acceso a transmisión en la nube para juegos de la PlayStation original, PS2, PSP y PS4 que se ofrecen en los niveles Extra y Premium en los mercados donde PlayStation Now está disponible actualmente. Los usuarios pueden transmitir los juegos mediante consolas PS4, PS5 y en PC

En este nivel, también se ofrecerán versiones de prueba de juego con tiempo limitado, de modo que los usuarios puedan probar juegos seleccionados antes de comprarlos

Precio en Latinoamérica: plan no disponible

PlayStation Plus Deluxe (mercados específicos)

En el caso de los mercados sin servicios de transmisión en la nube, como Latinoamérica, PlayStation Plus Deluxe se ofrecerá a un precio más bajo en comparación con Premium, e incluye un catálogo de queridos juegos clásicos de las generaciones de la PlayStation original, PS2 y PSP para descargar y jugar, junto con versiones de prueba de juegos por tiempo limitado. También se incluyen beneficios de los niveles Essential y Extra. Los precios locales variarán según el mercado.

Precio en América Latina:

u$s11.99 mensuales

u$s31.99 trimestrales

u$s 76.99 anuales

Los nuevos niveles Extra y Premium representan una gran evolución para PlayStation Plus.

Estos niveles garantizan que los cientos de juegos incluyan el contenido de la mejor calidad. El lanzamiento incluye títulos como Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 y Returnal.

Con esta nueva estrategia, Sony la plantea una guerra dura al servicio Gamepass de Microsoft

¿Cuándo estarán disponibles los nuevos servicios?

Luego del lanzamiento del servicio PlayStation Plus, PlayStation Now pasará a la nueva oferta de PlayStation Plus y ya no estará disponible como servicio independiente.

Los usuarios de PlayStation Now migrarán a PlayStation Plus Premium sin aumentar sus tarifas de suscripción actuales en el momento del lanzamiento.

Dado que se trata de un gran lanzamiento masivo, se implementará la nueva oferta de PlayStation Plus con un enfoque regional por fases.

Durante el transcurso de junio será un lanzamiento inicial en varios mercados de Asia, seguido de América del Norte, Europa y el resto de países donde se ofrece PlayStation Plus.

PlayStation Network y sus nuevos objetivos

El objetivo principal es que la mayoría de los territorios de PlayStation Network cuenten con el nuevo servicio de suscripción de juegos PlayStation Plus para finales del primer semestre del 2022.

Sobre la base de más de 25 años de experiencia en innovación de juegos, este cambio en los servicios de suscripción propone evolucionar las actividades de servicios de red para que se adapten a las preferencias de los usuarios.

El nuevo PlayStation Plus, se centra en ofrecer un atractivo servicio de suscripción de juegos con contenido seleccionado del exclusivo equipo de PlayStation Studios y sus socios externos.

El nuevo servicio permitirá a los seguidores descubrir e interactuar con más contenido que nunca, además de profundizar su conexión con la comunidad de PlayStation a través de experiencias compartidas.

PlayStation Plus fue el primer servicio de membresía de consolas en incluir una biblioteca actualizada de juegos y también en lanzar el primer servicio de transmisión de juegos de consola con PlayStation Now.