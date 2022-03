Gurú advierte sobre la letra chica cripto del acuerdo entre Argentina y el FMI

Mientras expertos en economía analizan sus consecuencias para el país del acuerdo, uno de ellos asegura que "desalienta el uso de criptomonedas en el país"

La votación en el Senado de la Nación para establecer el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional por la deuda de u$s 45 mil millones continúa generando repercusiones. No solo por la interna que desató entre Alberto Fernández y Cristina Fernández sino también por las consecuencias que tendrá en la economía. Y en ese contexto, las criptomonedas no se quedan afuera.

"La votación convierte el acuerdo en ley, pero también introduce una disposición controvertida que desalienta el uso de criptoactivos por parte de la población del país", aseguró el experto en el tema Jaroslaw Adamowski en una columna para el medio CryptoNews.

Jaroslaw Adamowski aseguró que el acuerdo entre la Argentina y el FMI desalienta el uso de criptomonedas en el país

En ese mismo texto, Adamowski, advierte que "en un intento por salvaguardar aún más la estabilidad financiera de Argentina, las autoridades del país dijeron que prometen tomar medidas importantes para desalentar el uso de criptoactivos". "Dicho esto, la carta no especifica ningún método preciso que Buenos Aires podría usar para obstaculizar la adopción de las criptomonedas por parte de la población", agrega al respecto.

En esa línea, el experto en criptomonedas expresa que "la Argentina también declara que apoyará aún más el proceso de digitalización de pagos con el objetivo de mejorar la eficiencia y los costos de los sistemas de pago y la gestión de efectivo". "Sin embargo, esto no incluye la promoción del uso de criptografía", concluye Adamowski.

El acuerdo con el FMI no es bien visto por la comunidad cripto argentina

Más repercusiones del acuerdo y las criptomonedas

La disposición que cita Jaroslaw Adamowski forma parte de un Memorándum Técnico de Entendimiento (TMU) que la Argentina firmó con el organismo internacional el pasado 3 de marzo, y que acompaña la carta firmada por Miguel Pesce, presidente del Banco Central de la República Argentina, y Martín Guzmán, el Ministro de Economía del país.

"Nuestro plan está cuidadosamente calibrado según las circunstancias específicas de Argentina, en particular la desafiante situación económica y social que se vio exacerbada por la pandemia mundial", dijeron los dos funcionarios. "Mientras los bancos comerciales sigan siendo líquidos y bien capitalizados, continuará una fuerte supervisión bancaria, especialmente después de la eliminación de la tolerancia regulatoria relacionada con la pandemia", agregaron.