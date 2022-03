Alertan que Bitcoin sufrirá impacto de explosión de burbuja financiera: la opinión de expertos

Bitcoins y tulipanes. ¿Qué tienen en común la criptomoneda con mayor capitalización de mercado y esta famosa flor? La burbuja financiera, que se traduce en una escalada anormal e incontrolada en el valor de un activo o producto, fruto de la especulación, como principal motivo.

El término "burbuja" se utilizó por primera vez para describir la crisis que provocaron los tulipanes en 1634 en los Países Bajos, que por aquellos años era una de las potencias mundiales y su economía estaba extraordinariamente desarrollada.

En ese entonces, la burguesía local se entusiasmó con los bulbos, que eran exportados desde Turquía, por ser considerados exóticos y el status social que proveían.

Como todos querían poseerlos, sus precios, lógicamente, comenzaron a subir sin control, y muchos corrieron detrás de ellos para hacer negocios.

Pero en 1637 ocurrió lo que nadie esperaba: en un momento se acabó el interés en los tulipanes, situación que generó desesperación entre los inversores por vender.

Esto desencadenó en una debacle que dio origen a una grave crisis.

En los próximos meses podría ocurrir lo mismo con BTC, tal como advierte el analista financiero y asesor de inversión Alberto Cárdenas, al pronosticar que las principales acciones de riesgo comenzarían a bajar, pues estaba en formación una burbuja, la cual atribuía a "la mayor creación de crédito y estímulo de la historia financiera", que se inició en 2020.

Según el experto, esto acabará golpeando a Bitcoin, que no podrá escapar al proceso de desinfle de la burbuja, el cual llegará a tener una duración mínima de 20 meses.

BTC ya experimentó momentos negros en su historia, que incluyen desplomes del 40%, como ocurrió en diciembre de 2017, cuando se precipitó de u$s20.000 por unidad a u$s11.000 por unidad.

Este derrumbe aún perdura en la memoria del mercado, o la pérdida de valor cercana al 50% en apenas dos meses tras alcanzar un nuevo pico en diciembre pasado.

Cárdenas citó al experto James Montie, quien al describir la anatomía de una burbuja, explicó que siempre caen primero los activos más riesgosos y apalancados como las denominadas SPAC, compañías que son creadas para recaudar fondos destinados a la adquisición o fusión con compañías existentes.

"Es que en las burbujas financieras se producen escaladas de precios que concluyen en caídas estrepitosas, pero una de sus características reside en que antes de caer, la valuación de los activos no tiene ningún tipo de correlación con el valor intrínseco de los mismos", explica a iProUP Andrés Burecovics, abogado especialista en Derecho Interjurisdiccional y exportación de servicios.

Cárdenas remarcó que "la invasión de Rusia a Ucrania solo fue un catalizador para acelerar un proceso que ya estaba en marcha desde el año pasado. La burbuja previa es la principal causa de lo que vemos".

"A nivel emocional, aún tenemos muchos elementos de euforia del año pasado, pero es menor. Hoy estamos más cercanos a la complacencia que de la euforia. Pero el desinfle está en proceso, es la única razón por la que hemos visto lo que hemos visto en otros mercados como Cripto incluso", resaltó Cárdenas.

Bueno, esto lo he tratado de explicar, pero hay muchos que no lo entienden aun y es normal que ocurra por el estado emocional del mercado. La Burbuja actual es inédita y extendida en muchos sectores. El proceso de desinfle esta en marcha al menos desde enero 2021. Breve hilo — Alberto Cárdenas CMT (@acardenasfx) May 29, 2021