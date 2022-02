China fortalece su posición contra las criptomonedas: qué sanciones prevé para quienes operen

El gigante asiático las califica como operaciones ilícitas desde septiembre del año pasado pero ahora intensifica su prohibición

China fortaleció su posición contra las criptomonedas. Si bien el país oriental siempre tuvo una resistencia a los criptoactivos, ahora acaba de extender su prohibición y anunció que a partir del martes condenara a los tenedores de criptos.

El Tribunal Supremo del país catalogara estas actividades como "métodos ilegales de recaudación de fondos" y promete endurecer las penas, a partir, del 1 de marzo.

La nueva legislación, detalla un comunicado oficial, castigará el uso ilegal de activos digitales con penas máximas de 3 años de prisión y multas de hasta 31.600 dólares,

China prohíbe a las criptomonedas

Mientras que las faltas graves conllevarán penas de entre 3 y 10 años de prisión, y multas de hasta 79.000 dólares.

En septiembre, el gigante asiático había observado en un comunicado que "las actividades ilegales y delictivas" generadas por "las transacciones de monedas virtuales" incluyen "lavado de dinero, recaudación ilegal de fondos, fraude, esquemas piramidales".

Estas actividades ponen en grave peligro la propiedad de los ciudadanos, según el comunicado, donde se refiere a Bitcoin, Ethereum y otras "monedas virtuales emitidas por autoridades no monetarias" y recuerda que estos activos digitales no tienen "el mismo estatus que la moneda de curso legal" y, por tal motivo, "no pueden circular en el mercado como moneda".

La noticia impactó en los mercados, que amanecieron este viernes a la baja

Reforzar su moneda digital

El anuncio realizado por Pekín contra las criptomonedas llega en un contexto en el cual China está tratando de impulsar con fuerza su proyecto de Yuan Digital (eyuan), su moneda digital de Banco Central (CBDC).

A diferencia de las criptomonedas, que funcionan de manera descentralizada, estos activos no son centralizados y en este enlace te explicamos cómo funcionan.

Por su parte, Matias Bari -CEO y Cofundador de la exchange SatoshiTango- menciona que "China ya había tomado varios pasos en esa dirección. La noticia no es "nueva". Sin embargo, es un paso más".

"En lo personal creo que si bien las prohibiciones no son buenas, China prohíbe muchas de las cosas que tienen ciertas características que nosotros apreciamos: libertad, descentralización, bajo control por parte de una organización. Por lo tanto, el hecho de que lo prohiban casi que confirma que esas características existen", agrega.

China busca impulsar su Yuan digital

La ofensiva china contra las mineras

En junio del año pasado, varias regiones de China suspendieron las operaciones de "minado" de criptomonedas a instancias del Gobierno, que inició una campaña contra estas actividades debido a su alto consumo de electricidad.

"China era muy relevante al tener un porcentaje de hash mundial muy alto. Pero desde que el gobierno les prohibió la actividad pasó a tener baja importancia. ¿Y cómo afecta esto al mundo cripto? En nada", afirma Bari.

"Esa es la belleza de las criptomonedas: la red automáticamente ajustó la dificultad para que los dispositivos que quedan funcionando puedan validar transacciones y que todo siga igual", añade.

La campaña de Pekín contra el BTC y otras criptomonedas no solo tiene como objetivo ahorrar energía -que escasea en el país este año- sino también reducir las emisiones derivadas de su producción, y también se enmarca en los planes de reducción de riesgos financieros del Gobierno.