Por qué el CEO de MicroStrategy sigue apostando por el bitcoin como reserva de valor

La caída de valor de las criptomonedas ha generado una compra de las mismas a la baja, apostando a un futuro donde se recupere el valor y haya ganancias

¿Se siente deprimido porque los precios de bitcoin están muy por debajo de sus máximos históricos? No se preocupe, dice el CEO de MicroStrategy, Michael Saylor.

"Mi horizonte de tiempo es una década o más", dijo Saylor en Yahoo Finance Live . Y Saylor está poniendo su dinero allí. MicroStrategy reveló esta semana que compró 660 bitcoins por alrededor de u$s 25 millones entre el 30 de diciembre de 2021 y el 31 de enero de 2022. El precio promedio por moneda fue de u$s 37 865.

La empresa ahora posee 125.051 bitcoins valorados en unos 4.800 millones de dólares, lo que refleja el enfoque de Saylor en diversificar el fabricante de software en una tecnología prometedora.

Saylor agrega: "La gente compra bitcoins porque quieren comprar un activo que entienden que podría tener valor dentro de 100 años. La verdad es que no hay transacciones de valores en el Nasdaq de la Bolsa de Valores de Nueva York en este momento que puedas entender dentro de 100 años."

Los precios de Bitcoin alcanzaron un récord el 9 de noviembre de u$s 69000, pero desde entonces han caído un 41 % a u$s 40000. MicroStrategy no se salvó de la venta masiva de bitcoin.

La empresa se vio obligada a contabilizar un cargo por deterioro de activos digitales de 146,6 millones de dólares en el cuarto trimestre debido a la disminución del valor de sus tenencias de bitcoins.

"Claramente, sería mejor si hubiera una contabilidad de valor razonable para las empresas que cotizan en bolsa. Si alguna vez vemos una transición de intangibles indefinidos a una contabilidad de valor razonable, eso sería un catalizador para más acciones corporativas de bitcoin", dijo Saylor.