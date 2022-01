¿Futuro negro para Bitcoin?: gurú de las inversiones compara el presente de la divisa con la crisis del '30

Bitcoin (BTC) no inició el año de la mejor manera. Tras varias jornadas marcadas por la volatilidad en su cotización, el piso de los u$s40.000 por unidad se encuentra cada día más cerca.

Una de las causas que explican el desplome de la criptomoneda más famosa del mundo son los conflictos internos en Kazajistán, el segundo país en importancia en cuanto a minería de estos activos digitales, superado solamente por los Estados Unidos.

Pero una serie de indicios emitidos por el Sistema de Reserva Federal (FED) del país norteamericano también golpearon con fuerza a BTC, como la especulación de la inminente subas de las tasas de interés en la nación.

En este contexto, son cada vez más los fondos que se encuentran emitiendo perspectivas negativas para el futuro cercano del ecosistema cripto en general. Uno de ellos es Invesco, el cuál lanzó su lista de resultados "improbables pero posibles" para 2022.

En él, destacó que Bitcoin podría caer por debajo de los u$s30.000 este año a medida que se forma una "criptoburbuja" en todo el mercado.

Al respecto del reporte, Paul Jackson, jefe global de asignación de activos de la compañía de inversión estadounidense aseguró que "la comercialización masiva de bitcoin nos recuerda a la actividad de los corredores de bolsa en el período previo a la crisis de 1929".

"Creemos que no es demasiado exagerado imaginar que Bitcoin caiga por debajo de los 30.000 dólares este año", afirmó Jackson, y agregó que cree que hay al menos un 30% de posibilidades de que suceda.

La criptomoneda de Satoshi Nakamoto se disparó en 2021 desde alrededor de u$s33.000 a principios de año hasta su record de u$s69.000 en noviembre, antes de caer para terminar el año en aproximadamente u$s46.000.

Desde entonces, la moneda digital insignia no para de caer desde el inicio de 2022 y actualmente cotiza a u$s41,623 por unidad, según las cifras de CoinMarketCap.

En una nota de la empresa emitida el pasado 17 de enero, Jackson tildó a BTC como una "manía financiera", por la que pronto podrían "producirse grandes pérdidas".

"Se experimenta una pérdida del 45% en los 12 meses posteriores al pico de una manía financiera típica", pronosticó .

En caso de que la criptomoneda siga ese patrón, su precio podría caer entre u$s34,000 y u$s37,000 en octubre. Pero Jackson avisó que, incluso, es posible que se de una caída más pronunciada y que el activo digital se derrumbe por debajo de los u$s30.000.

Pero ese escenario está lejos de ser seguro, advirtió el estratega de Invesco. "El año pasado, hablamos de que Bitcoin cayó por debajo de los u$s10.000, pero en cambio alcanzó un pico de alrededor de u$s68.000", señaló.

Así, son crecientes las señales de que los inversores institucionales están preocupados por las perspectivas del mercado cripto.

El banco de inversión UBS publicó una nota la semana pasada analizando si la industria estaba en camino a un nuevo "invierno criptográfico", un período en el que los precios caen bruscamente y no se recuperan durante más de un año, parecido a la crisis que vivieron las criptos en 2018.

También detalló que los inversores en criptomonedas se están dando cuenta de las altas ineficiencias de Bitcoin, dada su alta volátilidad y su suministro limitado, que lo hace inflexible.

El experto en criptomonedas Michaël van de Poppe, publicó un tuit en el que indicó una preferencia por abrir una posición larga en lugar de una posición corta en el mercado actual.

I'd rather long than short here for #Bitcoin. pic.twitter.com/QUc8n58b8K — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) January 10, 2022