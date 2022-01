La FED le vuelve a dar otro golpe a Bitcoin: ¿es un buen momento para comprar?

Bitcoin (BTC) no inició el año de la mejor manera. Tras varias jornadas marcadas por la volatilidad en su cotización, el piso de los u$s40.000 por unidad se encuentra cada día más cerca.

Una de las causas que explican el desplome de la criptomoneda más famosa del mundo son los conflictos internos en Kazajistán, el segundo país en importancia en cuanto a minería de estos activos digitales, superado solamente por los Estados Unidos.

Pero una serie de indicios emitidos por el Sistema de Reserva Federal (FED) del país norteamericano también golpearon con fuerza a BTC.

¿Por qué? La caída de esta criptomoneda también va de la mano de una serie de señales emitidas por el organismo que dejan entrever una posible cuarta suba sobre los tipos de interés en 2022.

Los mercados financieros globales, las acciones y las criptomonedas sufrieron un golpe ante los indicios de las acciones que implementaría la FED referidas al fin de las políticas de dinero fácil sobre los activos de riesgo.

De esta manera, una oferta monetaria cada vez más reducida es mala para Bitcoin y para todas aquellas herramientas de inversión consideradas como "de riesgo".

Según detallan especialistas de Delphi Digital, "los vientos de cola macro que ayudaron a impulsar BTC y criptoactivos a nuevos máximos durante los últimos 12 a 18 meses cambiaron de rumbo". "El alejamiento del exceso de liquidez y las condiciones monetarias acomodaticias es un obstáculo estructural que hemos destacado en los últimos meses, que ahora parece estar llegando a un punto crítico", explicaron.

El experto en criptomonedas Michaël van de Poppe, publicó un tuit en el que indicó una preferencia por abrir una posición larga en lugar de una posición corta en el mercado actual.

I'd rather long than short here for #Bitcoin. pic.twitter.com/QUc8n58b8K — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) January 10, 2022