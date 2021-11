¿Por qué Coinbase adquirió a esta proveedora de billeteras de cripto?

Hace un par de semanas se dio a conocer que todos los aproximadamente 68 millones de usuarios verificados de Coinbase podrán, desde entonces, hacer pública información referente a su cartera con mayor facilidad, luego de agregar nuevas funcionalidades a su servicio.

Ahora, con el objetivo de seguir creciendo y evolucionando en el mercado, el exchange más grande de EE.UU. por cantidad de usuarios activos, anunció la adquisición de una innovadora firma del ecosistema. Se trata del proveedor de billeteras de criptomonedas BRD, en lo que representa un gran paso para la startup.

En una carta enviada a los usuarios de BRD, el CEO, Adam Traidman, y el cofundador, Aaron Voisine, destacaron que, con este acuerdo, algunos de los miembros del equipo de la compañía se unirán a Coinbase para seguir trabajando en las billeteras de criptomonedas.

Por su parte, Coinbase Wallet indicó en Twitter que la incorporación del equipo de BRD "ayudaría a acelerar la adopción de la Web 3.0", así como a proporcionar "una profunda experiencia en la autocustodia".

GM! We have great news - the BRD team will be joining @CoinbaseWallet to help accelerate web3 adoption. The team brings deep expertise in self-custody for crypto wallets, which will help Wallet enable more people to safely and securely access the decentralized world of crypto. — Coinbase Wallet (@CoinbaseWallet) November 24, 2021