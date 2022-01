Otra semana de malas noticias para el mundo cripto, con tendencia bajista: las posibles razones

Se sabe que las cripto son una herramienta de inversión vulnerable a la volatilidad, pero jornadas como las pasada encienden las alarmas entre los usuarios

Las criptomonedas no son fuentes de buenas noticias a comienzo de 2022, con pronunciadas caídas en la primera semana del año. El Bitcoin cotiza este viernes por debajo de los u$s 42.000 y acumula una caída semanal del 13%, arrastrando al resto del mercado.

En el caso de Ethereum el retroceso acumulado alcanza el 15% y cotiza en torno a los u$s 3.200, mientras que Binance Coin, arrastra una pérdida de 13% y cotiza a u$s 453.

Estos rendimientos negativos de las divisas digitales impactan en la capitalización total de mercado, que cae alrededor de 1,2% y que corre riesgo de perforar los u$s 2.000 millones, indicó Noticias Argentinas.

La alta volatilidad de los activos digitales no está trayendo buenas noticias al sector inversor

"Jueves Negro"

Este "jueves negro", como lo definieron algunos especialistas, presentó en horas de la mañana los siguientes "rojos" según cifras publicadas por CoinMarketCap:

Bitcoin (BTC) -8%

Ethereum (ETH) -11.7%

Binance Coin (BNB) -9.6%

Solana (SOL) -12%

Cardano (ADA) -9.4%

XRP -9.3%

Terra (LUNA) -11.9%

Polkadot (DOT) -12.9%

Avalanche (AVAX) -12.5%

Dogecoin (DOGE) -7.4%

Axie Infinity (AXS) -18.02%

En diálogo con iProUP, el economista Joel Lupieri explica que se está produciendo una doble presión bajista sobre las criptos más "populares":

En primer lugar, se conoció un informe donde se plasma que el market share de BTC está en su mínimo histórico (lo que podría significar una suba de las inversiones en criptos alternativas o iniciáticas).

En segundo lugar, se ha producido una serie de protestas en Kazajistán (el país que aloja el segundo pool de minería cripto más grande del mundo), que podría desembocar en mayores precios de la energía eléctrica y en un párate de los mineros.

Como consecuencia del caos en este país considerado como la "locomotora económica de Asia Central", las autoridades implementaron una serie de medidas de emergencia para "estabilizar el trabajo de los servicios públicos, el transporte y las infraestructuras", que afectaron desde el precio internacional del uranio hasta el minado de criptomonedas.

Hasta criptomonedas como la de Axie Infinity tuvieron fuertes retrocesos

"Con todo este contexto, es posible que haya un golpe a la oferta de las más populares, algo que podría desalentar a su vez, su demanda", agrega Lupieri.

Camilo Rodríguez, experto en activos digitales y docente en CR Academia, suma un motivo más para explicar el retroceso en la cotización de las principales criptomonedas: la toma de ganancias de jugadores institucionales.

En diálogo con iProUP el especialista explica que si bien las ballenas están holdeando (conservar la tenencia de una o varias criptomonedas durante un largo período de tiempo sin venderlas) y comprando pequeñas cantidades, es importante saber que muchos traders y principiantes están vendiendo sus posiciones a la baja de manera agresiva.

"Es problema es que BTC debe estar arriba de los u$s 46.000 y eso hoy no ocurre, y por eso vemos esta lateralización a la baja que podría mantenerse hasta junio. La única forma de que eso se invalide es que retome los niveles de u$s 46.000 por un par de semanas", analiza Rodríguez.