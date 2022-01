Airbnb se suma al boom cripto: ultima detalles para comenzar a operar con criptoactivos

Uno de los servicios más esperados por los usuarios es el de alquiler temporario con criptomonedas. Y según Brian Chesky, CEO de Airbnb, parece que puede llegar a ser una realidad en el corto plazo.

Al menos así lo dejó entrever en un tuit publicado en su cuenta persoal, donde Chesky también reveló que "reservar alojamiento con criptomonedas es la solicitud número uno para este año".

Así lo publicó el CEO de Airbnb en su cuenta:

"Recibí 4000 sugerencias. Aquí están los 6 mejores:

1 - Pagos criptográficos (sugerencia superior)

2 - Visualizaciones claras de precios

3 - Programa de fidelización de huéspedes

4 - Tarifas de limpieza actualizadas

5 - Más estancias y descuentos de larga duración

6 - Mejor servicio al cliente

Ya estoy trabajando en la mayoría, ¡buscaré hacerlo en otros ahora!".

Pagar con cripto, una alternativa cada vez más cercana para la comunidad

Además, el ejecutivo amplió el posteo al remarcar que las opciones incluirán diversas ideas de tokens.

A estos nuevos proyectos, le siguen visualizaciones claras de precios, programa de fidelización para los huéspedes, tarifas de limpieza actualizadas y un mejor servicio al cliente.

Y enfatizó en que ya estaba trabajando con algunas de estas sugerencias y que en otras trabajará, lo que da a entender que de un momento a otro anuncian la aceptación de cripto.

También agregó que Airbnb había procesado pagos por valor de u$s336.000 millones desde 2013, aunque en la actualidad los medios de pagos vigentes son: Visa, MasterCard, Apple Pay, Google Pay y PayPal.

7 - Commercial spaces (kitchens, co-working) We are also looking into this one as well — Brian Chesky (@bchesky) January 5, 2022