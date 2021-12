¿Qué estrella del heavy metal mundial lanza su primera colección de NFT?

La muestra, creada por el propio artista, contendrá unos 9.666 tokens no fungibles de murciélagos llamada "Cryptobatz" y serán lanzados en enero de 2022

Durante este año, en el mercado cripto crecieron fuertemente los tokens no fungibles (NTF), que nacieron para explorar la "escasez digital" pero que rápidamente crecieron en forma de juegos y de coleccionables.

Se diferencian de las criptomonedas porque:

Cada NFT vale lo que el mercado está dispuesto a pagar (a diferencia, por ejemplo, de cada DAI, que siempre cotizará a un dólar)

Representan un bien único e irrepetible (por ejemplo, el primer tuit de Jack Dorsey o una jugada icónica de un deportista)

Son "no fungibles": no es posible gastarlos en un bien de otra índole y de valor económico equiparable

Puede ser, por ejemplo, un archivo digital que contiene un texto original, audio, imágenes o un video

En lo que va del año, las ventas de NFT sumaron más de u$s13.000 millones a nivel mundial y gran parte de esa suma se produjo en los dos últimos meses. Y este es solo el comienzo.

Así, desde memes, pasando por videos e imagénes de futbolistas y hasta personajes de videojuegos se adaptan al universo de los NFT gracias a la ayuda de diferentes herramientas que permiten adaptar estos contenidos.

En un contexto creciente para este mercado, ahora una personalidad destacada del mundo de la música se une a esta tendencia.

Se trata del músico y compositor británico Ozzy Osbourne, fundador de la conocida banda de heavy metal Black Sabbath, quién anunció el lanzamiento de sus propios tokens no fungibles.

Ozzy Osbourne, compositor británico líder de la banda Black Sabbath, se mete de lleno en el mundo de los NFT

La colección, creada por el propio músico y anunciada a través de Twitter, consistirá en 9.666 tokens emitidos de murciélagos únicos, en conmemoración a un concierto en el cual intentó morder a uno de estos mamíferos voladores, llevandoló a su boca pensando que se trataba de uno de plástico, hecho por el cuál luego terminó hospitalizado, recibiendo múltiples inyecciones antirábicas por todo un mes.

Denominada "Cryptobatz", la muestra será lanzada oficialmente en enero del 2022, según lo informado por la revista Rolling Stone.

"CryptoBatz es un proyecto mental para los coleccionistas y fanáticos de NFT. El diseño rinde homenaje a uno de mis momentos más icónicos en el escenario y es una oportunidad de adquirir una pieza rara de la historia del arte. Me encanta", declaró el artista al respecto.

"Estoy lanzando un fuking proyecto NFT. 9.666 murciélagos únicos diseñados por su servidor …ve y sigue @CryptoBatzNFT y lee todo al respecto a continuación", fue el comentario de Osbourne en su cuenta de Twitter, anunciados sus NFTs.

I’m launching a fucking NFT project. 9,666 unique bats designed by yours truly... go and follow @CryptoBatzNFT and read all about it below ???? https://t.co/kJMAwLQqJE — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) December 27, 2021

Se tratará de un NFT "único y especial", ya que cada Cryptobat contará con una función que, cuando se activa, permita a los coleccionistas "dar a luz" un NFT adicional al posibilitar que su compra "muerda" y mute con otro NFT de su cuenta digital.

Incluso, la función denominada "MutantBatz", permitirá a los coleccionadores posteriormente combinar los atributos de dos proyectos separados. Bored Ape Yacht Club, SupDucks, Cryptotoadz y una cuarta entidad no identificada son los involucrados en el proyecto, difundió Rolling Stone.

El NFT Cryptobatz tendrá funciones únicas, las cuales el usuario podrá reproducir en su cuenta

Las preventas ya se encuentran habilitadas a través del canal de discordia CryptoBatz. Además, otros 2.500 pases garantizados para la lista blanca de preventa de CryptoBat estarán disponibles exclusivamente mediante la misma vía.

Creada en colaboración con el estudio Sutter Systems, CryptoBatz ya tiene su propia cuenta de Twitter donde informa del proyecto, así como una página web donde ver más sobre cómo son los NFT de murciélagos.

CryptoBatz by @ozzyosbourne is officially LIVE!We're giving away 250 presale spots today to celebrateTo enter:- RT, like, and tag 3 NFT collectors- Join the discord (link in bio) and send a "???? " emoji in the chat!Winners will be chosen on discord in 24 hrs! — CryptoBatz (@CryptoBatzNFT) December 27, 2021

Ozzy Osbourne, el polémico "padrino" del heavy metal

Reconocido en el ambiente musical como "El Padrino" del heavy metal y el "Príncipe de las Tinieblas", Osbourne destaca como el octavo mejor vocalista de metal de acuerdo a la revista Hit Parader.

También cuenta con una destacada carrera como solista, lanzando exitosos hits en las últimas decadás y actualmente es además estrella en varios reality shows.

Osbourne es una personalidad caracterizada por haber vivido una carrera con más de una polémica en su haber.

Grupos cristianos lo acusaron de "satanista". Entre otros hechos, como la anécdota del murciélago, en marzo de 1981 asistió con un par de palomas como símbolo de paz a una reunión con ejecutivos de la CBS. La idea era que las aves fueran liberadas al terminar la reunión, pero Ozzy le arrancó la cabeza a una de ellas de un mordisco, rescata DiarioBitcoin.

El músico se suma a una amplia lista de famosos que incursionaron en el mundo NFT en este último tiempo, desde figuras de renombre en el deporte -como el histórico basquetbolista de la NBA, Michael Jordan-, o la ex primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump.

Qué es un NFT

Las siglas corresponden a "Token No Fungible". Es decir, a diferencia de cada DAI, que siempre vale un dólar, cada NFT vale lo que el mercado indique que está dispuesto a pagar. Por eso son "no fungibles". En otras palabras, no es posible intercambiarlos (o gastarlos) por un bien de otra índole y de valor económico equiparable. Por el contrario, los NFT:

Guardan información en la red (blockchain)

Representan un bien único e irrepetible (por ejemplo, el primer tuit de Elon Musk)

Puede ser un archivo digital que contiene un texto original, audio, imágenes o un video

Ignacio Giménez, especialista de Lemon Cash, asegura a iProUP que los NFT son la última tendencia cripto. Los describe como un "activo digital único –del mundo virtual o del físico– con información contenida sobre tecnología blockchain".

En este sentido, Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, detalla a iProUP que es la nueva forma de certificar que alguien es dueño de una obra. "Hasta hoy, la propiedad debía estar inscripta, pero gracias a los NFT podemos respaldar nuestra propiedad de algo", remarca.

Emiliano Limia, Press Officer de Buenbit, asegura a iProUP: "La idea de fungibilidad refiere a que una cosa puede ser replicada, tiene exactamente el mismo valor y la podemos intercambiar. Pero un NFT es totalmente distinto: cada uno tiene características únicas y representa algo diferente".

José Delbo, el ilustrador argentino que la está "rompiendo" con sus NFT basados en los superhéroes de DC Comics

"Es opuesto al caso del Bitcoin, en el que cada token es igual al otro y valen lo mismo –aporta a iProUP Manuel Beaudroit, CEO de la billetera virtual Belo–, los NTF no pueden ser divididos. Puedo pintar un cuadro y representarlo en un token no fungible, el cual pasa a ser un derivado de esa obra. Y me permite venderlo después".

Matías Bari, cofundador de la exchange SatoshiTango, acerca un ejemplo sobre esta tendencia: "Ahora la FIFA puede enviar una entrada para el Mundial y la podés guardar en tu wallet. Sabés que es original. En cambio, si tenías un ticket en formato PDF y alguien lo usaba antes, ya no servía".

"Con los NTF sabés que conservás algo original. Por eso este tipo de aplicación es el futuro. El objetivo por el que fueron creados es para experimentar la 'escasez digital': registrar en redes blockchain un bien que es único y no puede ser reemplazardo", remata Limia.