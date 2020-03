El coronavirus y otra víctima empresarial: se cancela el festival South by Southwest

El gobierno de Austin decidió declarar un estado de desastre local debido al coronavirus, por lo que la edición 2020 de SXSW no se llevará a cabo

La decisión fue tomada por el alcalde de Austin, Texas, quien dijo que luego de consultarlo con la administración de la ciudad se decretó un estado de desastre local que cancelaba en automático la edición de este año.

Los organizadores de SXSW dijeron que esta es la primera vez en 34 años que el festival no se llevará a cabo, aunque el destino estaba marcado desde que comenzaron a anunciarse las cancelaciones. Primero Twitter confirmó que Jack Dorsey no asistiría, lo que significó un golpe importante ya que era una de las figuras principales de SXSW 2020.

Posteriormente, Apple y Netflix también se bajaron del tren al decir que no asistirían. En el caso de la empresa de Cupertino se pretendía que South by Southwest fuera el lugar en donde se presentaría por primera vez el documental Beastie Boys Story de Spike Jonze. Otro que usaría SXSW como telonero sería Ozzy Osbourne, quien habría debutado The Nine Lives of Ozzy.

A pesar de la cancelación de eventos en todo el mundo, los organizadores de South by Southwest se mantenían optimistas ante la posibilidad de llevar a cabo la edición 2020. Desde hace algunas semanas se hizo pública la estrategia del festival para hacerle frente al coronavirus, que consistía en kits sanitarios con toallitas desinfectantes así como limpieza adicional de micrófonos y desinfectante de manos en espacios comunes y de actividades.

South by Southwest se une a eventos como el F8, la Game Developers Conference y Google I/O en la lista de víctimas del coronavirus en Estados Unidos. Mientras el gobierno de California ha recomendado a Apple, Tesla, Google y Netflix que cancelen sus eventos debido a la epidemia, administraciones de otros estados de EE.UU. adoptan la misma estrategia.

Otros casos notables que se han registrado en las semanas anteriores son la cancelación del Mobile World Congress, el Salón del Automóvil de Ginebra y el cierre del carnaval de Venecia. La cifra actual de infectados por el coronavirus asciende 101.952 casos, en donde más de la mitad se han recuperado satisfactoriamente. El número de muertes es de 3.466 en todo el mundo, indicó Hipertextual.